Боррель рассказал, что все же поговорил с Лавровым об Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что во время общения с российским министром иностранных дел в пятницу в Москве все же поднял вопрос Украины.

Об этом Боррель заявил вечером в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

На совместной пресс-конференции после встречи с Лавровым Боррель не упоминал об Украине, хотя обещал, что во время визита передаст российским властям неизменную позицию ЕС о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Перед визитом в Москву в ЕС заявляли, что Боррель будет говорить о ситуации вокруг заключения Алексея Навального, о ситуации в Украине, Сирии и Ливии. В то же время на брифинге Боррель неожиданно говорил больше о Кубе, чем о Навальном.

Вечером в пятницу после того, как стало известно о решении Москвы выслать трех дипломатов ЕС за якобы их участие в протестах в поддержку Навального, Боррель опубликовал несколько твитов. В одном из них он рассказал, что все же обсудил с Лавровым Украину.

"Я настоял в нашем обсуждении на необходимости полного выполнения Минских соглашений и уважения территориальной целостности Украины. Мы также обсудили нерешенные конфликты в нашем общем соседстве, которые следует решать в соответствии с хельсинскими принципами", - написал Боррель.

I insisted in our discussion on the need for the full implementation of the Minsk agreement and respect for Ukraine’s territorial integrity. We also discussed the unsolved conflicts in our common neighbourhood, which should be addressed in line with Helsinki principles. (4)