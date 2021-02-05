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Боррель рассказал, что все же поговорил с Лавровым об Украине

Пятница, 5 февраля 2021, 19:33

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что во время общения с российским министром иностранных дел в пятницу в Москве все же поднял вопрос Украины.

Об этом Боррель заявил вечером в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

На совместной пресс-конференции после встречи с Лавровым Боррель не упоминал об Украине, хотя обещал, что во время визита передаст российским властям неизменную позицию ЕС о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Перед визитом в Москву в ЕС заявляли, что Боррель будет говорить о ситуации вокруг заключения Алексея Навального, о ситуации в Украине, Сирии и Ливии. В то же время на брифинге Боррель неожиданно говорил больше о Кубе, чем о Навальном.

Вечером в пятницу после того, как стало известно о решении Москвы выслать трех дипломатов ЕС за якобы их участие в протестах в поддержку Навального, Боррель опубликовал несколько твитов. В одном из них он рассказал, что все же обсудил с Лавровым Украину.

"Я настоял в нашем обсуждении на необходимости полного выполнения Минских соглашений и уважения территориальной целостности Украины. Мы также обсудили нерешенные конфликты в нашем общем соседстве, которые следует решать в соответствии с хельсинскими принципами", - написал Боррель.

Напомним, глава МИД Германии Хайко Маас пообещал ответ России, если та не пересмотрит свое решение о высылке европейских дипломатов якобы за участие в акциях протеста на поддержку Навального.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили решение России.



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