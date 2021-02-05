В Киеве патрульные остановили авто с наркотиками на 20 миллионов

В Киеве полицейские обнаружили психотропов на 20 миллионов гривен в автомобиле, который остановили по ориентировке о розыске.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец

Прямая речь Максимец: "Водитель оправдывался, что якобы не знал о содержании изъятых пакетов. Но перед тем, как правоохранители провели осмотр авто, предложил им взятку за возможность сбежать".

Детали: 4 февраля во время патрулирования на территории Голосеевского района столицы полицейские получили ориентировку на авто марки "Хонда", которое находится в розыске. Они остановили автомобиль, который подходил по описанию. За рулем автомобиля был 36-летний житель Одесской области, который временно проживает в столице.

Во время общения полицейские заметили, что водитель заметно нервничал и решили осмотреть автомобиль. Тогда мужчина предложил полицейским 8000 гривен взятки, чтобы они не проводили осмотр автомобиля.

Отмечается, что патрульные отклонили незаконное предложение и вызвали следственно-оперативную группу, которая тщательно осмотрела транспортное средство. В ходе осмотра правоохранители обнаружили в багажнике 40 полиэтиленовых пакетов с веществом синего и светло-желтого цвета весом около 500 грамм каждый. Общий вес изъятых веществ составил 20 килограммов.

Водителя задержали, изъятые вещества направили на экспертизу. Мужчине сообщено о подозрении.

Согласно заключению эксперта, предоставленное на исследование вещество является особо опасным психотропным веществом PVP. Его стоимость составляет около 20 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Дополнительно: Досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУ ЧП в г. Киеве совместно с управлением уголовного розыска ГУ ЧП в г. Киеве.