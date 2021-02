МИД выразил солидарность с европейскими дипломатами, которых выслали из РФ

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с дипломатами Германии, Польши и Швеции, которых высылают из России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"МИД Украины выражает солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, которых Россия высылает по надуманным причинам. Решение РФ противоречит Венской конвенции и является очередным примером грубого нарушения Россией своих обязательств по международному праву ", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

We express solidarity with German, Swedish & Polish diplomats expelled by Russia on spurious grounds. Russia's decision is contrary to the Vienna Convention and is yet another example of Russia brutally breaching its obligations under international law. pic.twitter.com/Busw0dGjrp