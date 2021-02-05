Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МИД выразил солидарность с европейскими дипломатами, которых выслали из РФ

Пятница, 5 февраля 2021, 22:07

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с дипломатами Германии, Польши и Швеции, которых высылают из России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"МИД Украины выражает солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, которых Россия высылает по надуманным причинам. Решение РФ противоречит Венской конвенции и является очередным примером грубого нарушения Россией своих обязательств по международному праву ", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

5 февраля Россия решила выслать трех европейских дипломатов в пятницу 5 февраля, когда верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом.

РФ выразила протест в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве в акциях протеста 23 января. Дипломатов объявлен "persona non grata" и предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.

МИД Швеции пояснил, что шведский дипломат лишь наблюдал за протестами и назвал решение РФ абсолютно необоснованным.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что узнал о намерениях РФ выслать европейских дипломатов во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов уверен, что санкции продолжатся, в том числе и против нардепов

Новости 5 февраля: запрет входа в Раду журналистам Медведчука, видеообращение Зеленского

видеоГражданская жена Козака купила квартиру в Москве за $13 млн – "Схемы"

видеоЗеленский: Каналы Порошенко показывают агентов Кремля чаще, чем масло Roshen

видеоЗеленский записал обращение на российском и прокомментировал закрытие каналов Медведчука

После отключения телеканалов Медведчука аудитория перебрались к Мураеву – СМИ

Все новости...
Последние новости
22:52
Данилов уверен, что санкции продолжатся, в том числе и против нардепов
22:07
МИД выразил солидарность с европейскими дипломатами, которых выслали из РФ
21:59
Новости экономики: цены на газ вырастут, НБУ отказал Тигипко
21:46
Данилов: Официально средняя зарплата на каналах Медведчука составляла 5 тысяч гривен
21:31
НБУ продолжает изучать возможность выпуска е-гривни – Шевченко
21:18
Новости 5 февраля: запрет входа в Раду журналистам Медведчука, видеообращение Зеленского
21:09
Уруский рассказал, когда подадут кандидатуру на главу Госкосмоса
20:55
фотоВ Киеве патрульные остановили авто с наркотиками на 20 миллионов
20:53
В Германии предъявлены обвинения 95-летней экс-секретарше нацистского концлагеря
20:40
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!