МИД выразил солидарность с европейскими дипломатами, которых выслали из РФ

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с дипломатами Германии, Польши и Швеции, которых высылают из России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"МИД Украины выражает солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, которых Россия высылает по надуманным причинам. Решение РФ противоречит Венской конвенции и является очередным примером грубого нарушения Россией своих обязательств по международному праву ", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

We express solidarity with German, Swedish & Polish diplomats expelled by Russia on spurious grounds. Russia's decision is contrary to the Vienna Convention and is yet another example of Russia brutally breaching its obligations under international law. pic.twitter.com/Busw0dGjrp — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 5, 2021

5 февраля Россия решила выслать трех европейских дипломатов в пятницу 5 февраля, когда верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом.

РФ выразила протест в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве в акциях протеста 23 января. Дипломатов объявлен "persona non grata" и предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.

МИД Швеции пояснил, что шведский дипломат лишь наблюдал за протестами и назвал решение РФ абсолютно необоснованным.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что узнал о намерениях РФ выслать европейских дипломатов во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.