Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция выступает против санкций в отношении "Северного потока-2" – Меркель

Суббота, 6 февраля 2021, 00:33
Франция выступает против санкций в отношении Северного потока-2 – Меркель

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал ее позицию по противодействию американским санкциям против российского газопровода "Северный поток-2".

Источник: Меркель после видеоконференции с Макрона, цитирует Bloomberg

Детали: Стороны договорились, что должны устранить разногласия по строительству газопровода накануне переговоров с президентом США Джо Байденом. Меркель и дальше продолжает придерживаться позиции по завершению строительства "Северного потока-2". По ее словам, Франция и Германия едиными силами выступили против американских санкций в отношении газопровода и теперь они хотят поднять этот вопрос в переговорах с США.

Соединенные Штаты выступают против запуска трубы и уже ввели ряд санкций против компаний, которые к этому причастны.

"Мы хотим продолжать совместную работу над более суверенной европейской энергетической стратегией", – сказал французский лидер. В то же время, о том, что российская труба наоборот увеличивает зависимость Германии от российской энергетики, руководители государств не вспомнили.

Исправлено: Ранее в новости указывалось, что Франция выступает за строительство "Северного потока-2". В то же время, официальных заявлений от Макрона об этом еще не было, а его слова о санкциях процитировала Меркель.

Почему это важно: Еще в августе 2020 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он высказывал свои сомнения в отношении газопровода "Северный поток-2" канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Напомним: 

  • Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в водах страны.
  • Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.
  • Председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призвал объявить мораторий на достройку нового газопровода из России в Германию "Северный поток-2".
  • Газопровод "Северный поток - 2" достроен уже более чем на 90 процентов. Осталось проложить всего несколько десятков километров труб в водах Дании и Германии.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: газГерманияФранцияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
газ
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
Регулятор открыл доступ к новому маршруту для импорта газа в Украину
Австрия призвала отечественных поставщиков ускорить отказ от газа РФ
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: