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Макрон поддержал завершение строительства "Северного потока-2"

Суббота, 6 февраля 2021, 01:33

Французский президент Эммануэль Макрон поддержал позицию немецкого канцлера Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Источник: Меркель и Макрона во время совместной видеоконференции, передает Bloomberg

Детали: Стороны договорились, что должны устранить разногласия по строительству газопровода накануне переговоров с президентом США Джо Байденом. Меркель и дальше продолжает придерживаться позиции по завершению строительства "Северного потока-2". По ее словам, Франция и Германия едиными силами выступили против американских санкций в отношении газопровода и теперь они хотят поднять этот вопрос в переговорах с США.

Соединенные Штаты выступают против запуска трубы и уже ввели ряд санкций, против компаний, которые к этому причастны.

"Мы хотим продолжать совместную работу над более суверенной европейской энергетической стратегией", – сказал французский лидер. В то же время, о том, что российская труба наоборот увеличивает зависимость Германии от российской энергетики, руководители государств не вспомнили.

Почему это важно: Еще в августе 2020 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он высказывал свои сомнения в отношении газопровода "Северный поток-2" канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Напомним: 

  • Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в водах страны.
  • Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.
  • Председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призвал объявить мораторий на достройку нового газопровода из России в Германию "Северный поток-2".
  • Газопровод "Северный поток - 2" достроен уже более чем на 90 процентов. Осталось проложить всего несколько десятков километров труб в водах Дании и Германии.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: газГерманияФранцияРосcия


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