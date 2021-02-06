Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал ее позицию по противодействию американским санкциям против российского газопровода "Северный поток-2".

Источник: Меркель после видеоконференции с Макрона, цитирует Bloomberg

Детали: Стороны договорились, что должны устранить разногласия по строительству газопровода накануне переговоров с президентом США Джо Байденом. Меркель и дальше продолжает придерживаться позиции по завершению строительства "Северного потока-2". По ее словам, Франция и Германия едиными силами выступили против американских санкций в отношении газопровода и теперь они хотят поднять этот вопрос в переговорах с США.

Соединенные Штаты выступают против запуска трубы и уже ввели ряд санкций против компаний, которые к этому причастны.

"Мы хотим продолжать совместную работу над более суверенной европейской энергетической стратегией", – сказал французский лидер. В то же время, о том, что российская труба наоборот увеличивает зависимость Германии от российской энергетики, руководители государств не вспомнили.

Исправлено: Ранее в новости указывалось, что Франция выступает за строительство "Северного потока-2". В то же время, официальных заявлений от Макрона об этом еще не было, а его слова о санкциях процитировала Меркель.

Почему это важно: Еще в августе 2020 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он высказывал свои сомнения в отношении газопровода "Северный поток-2" канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Напомним: