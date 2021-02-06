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Пандемия за сутки унесла жизни более 14 тысяч больных

Суббота, 6 февраля 2021, 03:15
Пандемия за сутки унесла жизни более 14 тысяч больных

За минувшие сутки в мире обнаружили 480 тысяч случаев коронавируса, умерли от осложнений – 14 235 больных.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США диагностировали 126 тысяч новых случаев. Бразилия обнаружила более 51 тысячи заражений, Испания – 28,5 тысяч, Франция – более 22 тысяч, Великобритания – более 19 тысяч.

Больше всего смертей также зафиксировали в США – 3572 жертвы. Также 1682 смерти зарегистрировали в Мексике и 1244 в Бразилии.

 

В общем пандемия уже унесла жизни 2 миллионов 308 тысяч человек. Вылечились от коронавируса 77,6 млн больных. Сейчас активными остаются почти 26 млн случаев заболевания.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним:

  • За сутки 4 февраля в Украине диагноз COVID-19 установили 4 923 людям, в больнице положили 1 885 больных, умерли 158 пациентов, выздоровели 8 185 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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