Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пандемия за сутки унесла жизни более 14 тысяч больных

Суббота, 6 февраля 2021, 04:15

За минувшие сутки в мире обнаружили 480 тысяч случаев коронавируса, умерли от осложнений – 14 235 больных.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США диагностировали 126 тысяч новых случаев. Бразилия обнаружила более 51 тысячи заражений, Испания – 28,5 тысяч, Франция – более 22 тысяч, Великобритания – более 19 тысяч.

Больше всего смертей также зафиксировали в США – 3572 жертвы. Также 1682 смерти зарегистрировали в Мексике и 1244 в Бразилии.

 

В общем пандемия уже унесла жизни 2 миллионов 308 тысяч человек. Вылечились от коронавируса 77,6 млн больных. Сейчас активными остаются почти 26 млн случаев заболевания.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним:

  • За сутки 4 февраля в Украине диагноз COVID-19 установили 4 923 людям, в больнице положили 1 885 больных, умерли 158 пациентов, выздоровели 8 185 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов уверен, что санкции продолжатся, в том числе и против нардепов

Новости 5 февраля: запрет входа в Раду журналистам Медведчука, видеообращение Зеленского

видеоГражданская жена Козака купила квартиру в Москве за $13 млн – "Схемы"

видеоЗеленский: Каналы Порошенко показывают агентов Кремля чаще, чем масло Roshen

видеоЗеленский записал обращение на российском и прокомментировал закрытие каналов Медведчука

После отключения телеканалов Медведчука аудитория перебрались к Мураеву – СМИ

Все новости...
коронавирус
Украине подтвердили предоставление 12 млн доз COVID-вакцин – Степанов
Сербия хочет начать производство российской вакцины "Спутник V" до конца года
В Украине пока не выявили британский и африканский штаммы COVID – Степанов
Последние новости
05:11
Очередная страна не рекомендует вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет
04:15
Пандемия за сутки унесла жизни более 14 тысяч больных
03:12
Байден считает, что Трамп не должен получать отчеты разведки
02:28
Американские войска будут помогать в вакцинации от коронавируса
01:33
Макрон поддержал завершение строительства "Северного потока-2"
00:56
Фигуранты санкций СНБО могли поставлять топливо в ОРДЛО – Аваков
00:24
Минреинтеграции предлагает другим странам финансово поддержать телеканал ATR
23:44
Приложение для обхода блокировки "Вконтакте" похищал данные украинцев – СНБО
22:52
Данилов уверен, что санкции продолжатся, в том числе и против нардепов
22:07
МИД выразил солидарность с европейскими дипломатами, которых выслали из РФ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!