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Массовая вакцинация сдерживает распространение Covid в Израиле – исследование

Суббота, 6 февраля 2021, 10:36

В Израиле, который является страной с наибольшим охватом прививками против Covid-19, через три недели после начала массовой вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech зафиксировали спад количества заражений и госпитализаций.

Источник: Bloomberg

Детали: Израильские ученые обнародовали данные предварительных наблюдений за результатами национальной программы иммунизации, которая стартовала 20 декабря. Улучшение показателей по количеству новых случаев заболевания и госпитализированных пациентов произошло через 21 день после начала кампании вакцинации. Ученые уточняют, что для оценки реального эффекта вакцин требуется больше времени.

Ученые из Института науки Вейцмана в Реховоте констатируют, что поскольку Израиль является одной из первых стран, которая осуществила масштабную кампанию вакцинации граждан, то данные их исследований могут представлять большой интерес для многих стран мира.

Прямая речь доцента кафедры биологии Израильского технологического института Двира Арана: "Вакцина имеет высокую эффективность в уменьшении количества случаев Covid-19, госпитализаций и смертности".

Дополнительно: Используя информацию о заражениях и госпитализированных пациентах среди вакцинированных лиц, Аран обнаружил, что прививки уменьшили количество случаев Covid-19, при этом уровень госпитализаций пациентов с тяжелыми проявлениями болезни уменьшился на 90%.

Ученые также констатировали, что эффективность вакцин зависит от правильности транспортировки и хранения препарата, а пожилые люди потенциально имеют пониженную или отсроченную реакцию на вакцинацию в силу возрастных особенностей их иммунной системы.

Исследователи допускают также, что эффективность вакцины несколько снижается при контакте с новыми штаммами вирусов, включая мутированные варианты Covid из Великобритании и Южной Африки.

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Темы: коронавируснаукаИзраиль


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