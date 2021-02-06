Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацгвардия получит десять новых вертолетов

Суббота, 6 февраля 2021, 11:11
Нацгвардия получит десять новых вертолетов

Национальная гвардия Украины в течение 2021 и 2022 годов получит десять вертолетов H225 в рамках реализации контракта с Airbus Helicopters.

Источник: сообщение МВД

Детали: В ведомстве рассказали, что компания Airbus Helicopters и ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-АВИА" подписали контракт о поставках в течение 2018-2022 годов 12 вертолетов типа H225 для Нацгвардии.

На официальной встрече представители Нацгвардии и Airbus Helicopters обсудили поставки 6 воздушных судов в 2021 году и отправки двух уже имеющихся в НГУ вертолетов на предприятия компании Airbus Helicopters для модернизации и доукомплектования.

В МВД добавили, что специалисты Airbus Helicopters уже обеспечили обучение двух экипажей Нацгвардии и части инженерно-технического состава на территории Франции, Шотландии и Германии для обслуживания и эксплуатации указанных вертолетов.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиаНацгвардия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
авиа
Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ
Британия начнет подготовку украинских летчиков в августе
На Камчатке разбился очередной российский истребитель МиГ-31
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: