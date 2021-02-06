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Нацгвардия получит десять новых вертолетов

Суббота, 6 февраля 2021, 12:11

Национальная гвардия Украины в течение 2021 и 2022 годов получит десять вертолетов H225 в рамках реализации контракта с Airbus Helicopters.

Источник: сообщение МВД

Детали: В ведомстве рассказали, что компания Airbus Helicopters и ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-АВИА" подписали контракт о поставках в течение 2018-2022 годов 12 вертолетов типа H225 для Нацгвардии.

На официальной встрече представители Нацгвардии и Airbus Helicopters обсудили поставки 6 воздушных судов в 2021 году и отправки двух уже имеющихся в НГУ вертолетов на предприятия компании Airbus Helicopters для модернизации и доукомплектования.

В МВД добавили, что специалисты Airbus Helicopters уже обеспечили обучение двух экипажей Нацгвардии и части инженерно-технического состава на территории Франции, Шотландии и Германии для обслуживания и эксплуатации указанных вертолетов.

 

Украинская правда
Темы: авиаНацгвардия


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