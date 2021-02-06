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На Днепропетровщине железнодорожные вагоны сошли с рельсов, поезда задерживаются

Суббота, 6 февраля 2021, 12:59

В ночь на 6 февраля на перегоне Верхнеднепровск-Воскобойня в Днепропетровской области произошел сход с рельсов 8 грузовых вагонов.

Источник: сообщение Укрзализныци

Детали: Железнодорожники уверяют, что принимают меры для сокращения задержек поездов южного направления из-за произошедшего инцидента.

В частности, был организован специальный поезд для подвоза к станциям Днепра и Каменского пассажиров поезда Львов-Новоалексеевка.

Также обеспечена пересадка на поезд Киев-Новоалексеевка пассажиров, следующих в Мелитополь, Энергодар и Новоалексеевку, с других задерживающихся поездов.

При этом пассажирские поезда №116 Киев-Покровск-Бердянск, №12 Киев-Новоалексеевка, №38 Киев-Запорожье, №92 Одесса-Константиновка поочередно пропущены своим маршрутом через станцию ​​Днепр-Главный.

Поезда №54 Одесса-Днепр, №80 Киев-Днепр, №4 Ужгород-Запорожье, №42 Трускавец-Днепр и №86 Львов-Новоалексеевка следуют по измененному маршруту через ст. Кривой Рог-Сортировочный, Апостолово, Никополь, Запорожье.

В обратном направлении указанные поезда пустили также по измененному маршруту.

Дословно: "Задержки пассажирских поездов составляют от 3 до 6 часов. Диспетчерский аппарат принимает меры к сокращению отставания пассажирских поездов от графика".

Напомним: Авария в этом районе происходит не впервые. В июле 2020 года на перегоне Воскобойня-Верхнеднепровск сразу два поезда сошли с рельсов, что привело к существенным сбоям в графике движения.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця


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