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Количество вакцинаций от COVID-19 в мире превысило количество заражений

Суббота, 6 февраля 2021, 16:09
Количество вакцинаций от COVID-19 в мире превысило количество заражений

Количество проведенных во всем мире вакцинаций от коронавируса превысило количество зарегистрированных случаев заражения.

Источник: глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщается на сайте организации

Прямая речь: "В мировом масштабе количество вакцинаций превысило количество зарегистрированных случаев инфицирования.

В каком-то смысле это хорошие новости и замечательное достижение за столь короткий срок.

Но более трех четвертей этих прививок проводится всего в 10 странах, на которые приходится почти 60% мирового ВВП. Почти 130 стран с населением 2,5 миллиарда человек еще не сделали ни одной дозы прививок.

Некоторые страны уже вакцинировали большую часть своего населения, которое имеет более низкий риск тяжелого заболевания или смерти.

Все правительства обязаны защищать свой народ. Но как только страны вакцинируют своих медицинских работников и пожилых людей, лучший способ защитить остальную часть своего населения – это поделиться вакцинами, чтобы другие страны могли сделать то же самое.

Причина в том, что чем больше времени уходит на вакцинацию тех, кто подвергается наибольшему риску повсюду, тем больше возможностей мы даем вирусу для мутации и уклонения от вакцин. Другими словами, если мы не подавим вирус повсюду, мы можем вернуться к исходной точке".

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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