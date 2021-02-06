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Зеленского пригласили в Антарктиду

Суббота, 6 февраля 2021, 19:37
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским полярникам по случаю 25-летия украинской антарктической станции "Академик Вернадский", а также пообщался с полярниками, которые сейчас работают на станции.

Источник: Офис президента

Детали: В частности, орденом князя Ярослава Мудрого III степени награжден директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко, который был первым послом Украины в Великобритании и способствовал бесплатной передаче нашему государству британской антарктической станции "Фарадей".

Также посмертно был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени директор Центра антарктических исследований в 1993-1999 годах Петр Гожик.

Кроме того, сообщается, что впервые в истории глава Украинского государства пообщался с полярниками, которые работают на станции "Академик Вернадский".

Общение происходило через видеосвязь. В мероприятии также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, министр образования и науки Сергей Шкарлет, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Президент поинтересовался, что государство может сделать, чтобы улучшить условия на станции, помочь полярникам развивать науку, делать качественные исследования.

Начальник 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба от имени всех полярников пригласил Зеленского стать первым президентом Украины, который посетит отечественную антарктическую станцию.

Справка: Украина получила свою антарктическую станцию ​​"Академик Вернадский" 6 февраля 1996 года на основании межправительственного Меморандума о передаче Украине британской антарктической станции "Фарадей". Она расположена на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова. Сейчас это единственная украинская антарктическая станция. Целый год там работают 11-13 полярников.

Украинская правда
Темы: Зеленский


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