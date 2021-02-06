РФ ведет информационную кампанию против американских вакцин – NYT

Российские СМИ, связанные с Кремлем, проводят информационную кампанию в странах Латинской Америки и Восточной Европы, направленную на дискредитацию американских вакцин от коронавируса Moderna i Pfizer и продвижение российской вакцины Sputnik V.

Источник: The New York Times со ссылкой на исследователей и представителей Госдепартамента США

Детали: В частности, речь идет об испаноязычных аккаунтах Russia Today и Sputnik, двух контролируемых российским правительством СМИ, в Twitter и Facebook.

Российская кампания сосредоточена на странах Латинской Америки, включая Мексику, которая на этой неделе подписала соглашение о приобретении миллионов доз российской вакцины, и Аргентину, которая в прошлом месяце начала вакцинацию своих граждан.

СМИ, поддерживаемые российским правительством, разместили в Facebook и Twitter сотни ссылок на новости о том, что американские вакцины могли играть определенную роль в смерти людей. В то же время там не было сообщений о дальнейших отчетах, которые обнаружили, что вакцины, скорее всего, не сыграли никакой роли в смерти.

При этом публиковалось много положительных сообщений о российской вакцине от коронавируса.

Исследователи отслеживали подобные усилия России в странах Восточной Европы, которые все еще ведут переговоры с РФ о приобретении вакцины.

Интересно, что сначала кампания по дезинформации была направлена ​​также на вакцину Oxford-AstraZeneca. Она включала предположение, что вакцина превратит людей в обезьян, поскольку она была разработана с использованием вируса шимпанзе. Эта кампания внезапно прекратилась в середине декабря после того, как производители объявили, что российская вакцина Sputnik V и вакцина Oxford-AstraZeneca достигли соглашения о тестировании комбинации их вакцин.