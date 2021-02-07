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Военный переворот в Мьянме: "власти" заблокировали Instagram Twitter и Facebook

Воскресенье, 7 февраля 2021, 06:18
Военный переворот в Мьянме: власти заблокировали Instagram Twitter и Facebook

Военные, пришедшие к власти в Мьянме в результате переворота, распорядились заблокировать на территории страны соцсети Instagram Twitter и Facebook на неопределенный срок.

Источник: BBC

Детали: Один из крупнейших интернет-провайдеров в стране - норвежская компания Telenor - подтвердила, что получила от военных указание закрыть доступ к этим социальным сетям на неопределенный срок. Провайдер отметил, что считает такой шаг избыточным и нарушающим права человека и что донес эту точку зрения до военных.

Сами военные ситуацию пока официально не прокомментировали. AFP со ссылкой на документ, подлинность которого не подтверждена, сообщает, что решение о блокировке обосновано смутой, которую якобы вносят в общество эти сервисы.

Ранее "ради обеспечения стабильности" в стране заблокировали Facebook.

Что предшествовало: 1 февраля военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.

Напомним: В ноябре прошлого года в Мьянме (бывшая Бирма) состоялись выборы. На них победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.

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Темы: война
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