Российско-украинская война: за сутки на Донбассе погибли двое военных ВСУ, ранены четверо

Вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украины за прошедшие сутки 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Вследствие обстрелов погибли двое военных Вооруженных сил Украины, ранения получили четыре бойца.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 6 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Песков российско-оккупационные войска неоднократно вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На этом же направлении, в районе населенного пункта Марьинка, трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции. От полученных ранений двое защитников - погибли, по жизни третьего борются медики..

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенных пунктов Новозвановка и Южное вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько прицельных выстрелов по нашим позициям из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащих оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

Вблизи Луганского с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил дистанционное минирование местности у наших позиций минами ПОМ-2.

О действиях русско-оккупационных войск сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.