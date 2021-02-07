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Строительство "Северного потока-2" возобновили

Воскресенье, 7 февраля 2021, 08:59

Судно-трубоукладчик "Фортуна" успешно провело морские испытания и приступило к прокладке труб "Северного потока-2".

Источник: DW

Детали: Компания-оператор строительства газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG объявила о возобновлении работ по укладке труб газопровода в водах Дании. Как отмечается в заявлении от 6 февраля, судно-трубоукладчик "Фортуна" в этот день приступило к трубоукладке в водах Дании. "Фортуна" может в течение суток прокладывать под водой до 0,4 километра труб.

В Nord Stream 2 AG отметили, что подготовительная работа к укладке труб на этом участке началась еще 24 января.

Еще с 15 января "Фортуна" имела право приступать к работам по укладке труб газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Ожидается, что судно-трубоукладчик завершит работы в датских водах до конца мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня.

Напомним:

Российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", который строит "Северный поток-2", оказался под санкциями США. Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, которая является владельцем судна.

После этого концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2", став первой немецкой компанией, которая покинула проект российского газопровода.

В самом "Газпроме" также признали, что для проекта появились риски.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не отказывается от проекта, хотя, вероятно, это станет раздражителем в улучшении отношений с новой администрацией США.

Темы: РосcияДаниягаз


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