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Режим Лукашенко хочет от Польши экстрадиции основателей NEXTA

Воскресенье, 7 февраля 2021, 09:20
Режим Лукашенко хочет от Польши экстрадиции основателей NEXTA
Степан Путило и Роман Протасевич

7 февраля, в международный День солидарности с Беларусью, следственный комитет РБ направил в Польшу документы на экстрадицию основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича.

Источник: интервью начальника международно-правового отдела Следственного комитета Беларуси Михаила Вавуло провластной газете "Беларусь сегодня"

Детали: Белорусский СК направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генпрокурора в Польшу. Вавуло назвал Путило и Протасевича "преступниками" и "правонарушителями".

Справка: Степан Путило является основателем популярного телеграм-канала, который в прошлом году был назван властями "экстремистским", так как координировал митинги против сфальсифицированных президентских выборов, публиковал развернутую информацию о протестах в стране и видео бесчинств силовиков.

В отношении Путило и Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в "организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Кроме этого, против них возбуждено уголовное дело в связи с якобы совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп — представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими телеграм-каналов".

Важно: Информация про инициирование процесса экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича опубликована 7 февраля, в День солидарности с Беларусью.

По словам оппозиционного политика Светланы Тихановской, в столицах Литвы и Польши в воскресенье пройдут мероприятия в поддержку белорусов. Также в воскресенье в Молдове и Румынии зрителям покажут пьесу о событиях в стране после выборов.

Редакция Украинской правды в День солидарности выражает поддержку белорусскому народу, Жыве Беларусь!

Темы: БеларусьПольшаоппозиция
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