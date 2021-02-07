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В Киеве еще две сотни заражений коронавирусом, за сутки умерли 16 человек

Воскресенье, 7 февраля 2021, 10:53

В течение субботы, 6 февраля, в столице обнаружили еще 197 случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии диагноз Covid-19 поставили 130236 киевлянам.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: За последние сутки зафиксировано 16 летальных случаев от вируса, всего их по Киеву уже 2442.

В субботу вирус был обнаружен у 112 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 71 мужчины в возрасте от 20 до 90 лет, 5 девочек от 3 до 17 лет и у 9 мальчиков от 2 до 17 лет.

36 больных госпитализировали. При этом 369 человек преодолели коронавирус.

Больше всего случаев заболевания 7 февраля обнаружили в Дарницком (55), Деснянском (40) и Соломенском (33) районах.

 

Напомним: В течение 5 февраля в столице обнаружили 212 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли еще 12 зараженных людей.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


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