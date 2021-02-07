Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве еще две сотни заражений коронавирусом, за сутки умерли 16 человек

Воскресенье, 7 февраля 2021, 09:53
В Киеве еще две сотни заражений коронавирусом, за сутки умерли 16 человек

В течение субботы, 6 февраля, в столице обнаружили еще 197 случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии диагноз Covid-19 поставили 130236 киевлянам.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: За последние сутки зафиксировано 16 летальных случаев от вируса, всего их по Киеву уже 2442.

В субботу вирус был обнаружен у 112 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 71 мужчины в возрасте от 20 до 90 лет, 5 девочек от 3 до 17 лет и у 9 мальчиков от 2 до 17 лет.

36 больных госпитализировали. При этом 369 человек преодолели коронавирус.

Больше всего случаев заболевания 7 февраля обнаружили в Дарницком (55), Деснянском (40) и Соломенском (33) районах.

 

Напомним: В течение 5 февраля в столице обнаружили 212 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли еще 12 зараженных людей.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: