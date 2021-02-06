В Киеве количество смертей от Covid приближается к 2,5 тысячам

В течение 5 февраля в столице обнаружили 212 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли еще 12 зараженных людей.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм

Детали: Учитывая 12 умерших пациентов, в Киеве с начала пандемии - уже 2426 летальных исходов, вызванных Covid-19.

По данным Кличко, в пятницу вирус был обнаружен у 124 женщин в возрасте от 19 до 92 лет, 81 мужчины в возрасте от 19 до 85 лет, 2 девушек по 17 лет и у 5 мальчиков от 7 до 14 лет.

Госпитализация понадобилась 27 больным коронавирусом.

При этом 5 февраля зафиксировали 1328 выздоровлений.

Прямая речь: "Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (54), Дарницком (48) и в Деснянском (40) районах".

Напомним: 5 февраля в Украине зафиксировали 4310 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализация понадобилась 1884 лицам, 129 заболевших скончались.