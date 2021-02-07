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Боррель после визита в Москву все же публично раскритиковал Кремль за Навального

Воскресенье, 7 февраля 2021, 10:51
Боррель после визита в Москву все же публично раскритиковал Кремль за Навального

Европейская служба внешнеполитических дел 6 февраля опубликовала заявление по итогам визита в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в котором содержится жесткая критика в адрес России в связи с делом Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На совместной с главой МИД России Сергеем Лавровым пресс-конференции в пятницу Боррель практически воздержался от критики из-за дела Навального. Он заявлял, что только выразил Лаврову "глубокую обеспокоенность" ЕС в связи с осуждением и арестом Навального, и в очередной раз призвал освободить российского оппозиционера и расследовать его отравление.

В то же время в заявлении, опубликованном службой Борреля в субботу, риторика более жесткая. Отмечается, что Боррель заявил Лаврову глубокую обеспокоенность ЕС в связи с ухудшением ситуации с правами человека в России и планомерными попытками заставить замолчать критические голоса, некоммерческие организации и гражданское общество. Задержание Навального названо "незаконным" и упомянуто о покушении на его убийство с применением химического вещества нервно-паралитического действия.

"Жозеп Боррель напомнил, что Европейский Союз ожидает немедленного и безусловного освобождения господина Навального, а также всех произвольно задержанных в ходе недавних демонстраций", - говорится в заявлении ведомства.

Боррель также заявил, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам в феврале министры иностранных дел стран ЕС обсудят последствия осуждения Навального и дальнейшие действия ЕС, который уже ввел санкции за запрещенное применение химического оружия.

Отдельно отмечается, что во время визита Борреля дипломаты ЕС контактировали с адвокатом Навального.

Упомянуто в заявлении и о решении российских властей о высылке трех европейских дипломатов, которую Боррель "самым решительным образом осудил" и отверг обвинения в том, что они осуществляли деятельность, несовместимую с их статусом иностранных дипломатов.

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Темы: НавальныйЕСРосcия
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