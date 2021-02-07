Синоптики предупредили об ухудшении погоды

В начале недели в большинстве областей Украины ожидаются значительные осадки, гололед, порывистый ветер и в целом неблагоприятные погодные условия. Возможно ограничение движения транспорта на дорогах из-за непогоды.

Источник: Укргидрометцентр, сообщение патрульной полиции Украины

Детали: В понедельник в Украине усложнятся погодные условия. На дорогах гололедица. В западных, центральных и большинстве северных областей сильный снег, на юге страны и на Прикарпатье снег с дождем, налипание мокрого снега, на Закарпатье - дождь.

Ветер порывистый, до 20 м/с.

Температура ночью от 10° до 15° мороза, в Черниговской и Сумской областях местами -22°С, в северной части Украины около 10° мороза. В южных областях и на Прикарпатье ночью до 10° мороза, днем ​​1-6° тепла, на Закарпатье и в Одесской области ночью около нуля, днем ​​7-11° тепла.

В Киеве ожидается снегопад, метель и порывы ветра. Температура ночью до -14°С, днем ​​около 8 градусов мороза.

В патрульной полиции ввиду того, что 8 и 9 февраля ожидаются снегопады, предупреждают: "Чтобы предотвратить осложнение движения и способствовать эффективной работе коммунальных служб, на территории заснеженных областей, а также в столице возможно ограничение движения большегрузного транспорта и автобусов. Эти меры необходимы, чтобы защитить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, которое может оказаться под угрозой из-за непогоды".

Во вторник, 9 февраля, синоптики прогнозируют метели, на юге страны и на Закарпатье дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед. Порывистый ветер.

Температура в течение суток в северной части Украины 5°-10° мороза, ночью на северо-востоке страны до 14° мороза, в западных областях до -8°, а на юге от нуля до 6 градусов с отметкой "плюс".

В Киеве 9 февраля, как и в соседних областях, сложные погодные условия, ночью значений снег, днем ​​без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью около 10° мороза, днем ​​5-7° мороза.