Синоптики предупредили об ухудшении погоды
В начале недели в большинстве областей Украины ожидаются значительные осадки, гололед, порывистый ветер и в целом неблагоприятные погодные условия. Возможно ограничение движения транспорта на дорогах из-за непогоды.
Источник: Укргидрометцентр, сообщение патрульной полиции Украины
Детали: В понедельник в Украине усложнятся погодные условия. На дорогах гололедица. В западных, центральных и большинстве северных областей сильный снег, на юге страны и на Прикарпатье снег с дождем, налипание мокрого снега, на Закарпатье - дождь.
Ветер порывистый, до 20 м/с.
Температура ночью от 10° до 15° мороза, в Черниговской и Сумской областях местами -22°С, в северной части Украины около 10° мороза. В южных областях и на Прикарпатье ночью до 10° мороза, днем 1-6° тепла, на Закарпатье и в Одесской области ночью около нуля, днем 7-11° тепла.
В Киеве ожидается снегопад, метель и порывы ветра. Температура ночью до -14°С, днем около 8 градусов мороза.
В патрульной полиции ввиду того, что 8 и 9 февраля ожидаются снегопады, предупреждают: "Чтобы предотвратить осложнение движения и способствовать эффективной работе коммунальных служб, на территории заснеженных областей, а также в столице возможно ограничение движения большегрузного транспорта и автобусов. Эти меры необходимы, чтобы защитить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, которое может оказаться под угрозой из-за непогоды".
Во вторник, 9 февраля, синоптики прогнозируют метели, на юге страны и на Закарпатье дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед. Порывистый ветер.
Температура в течение суток в северной части Украины 5°-10° мороза, ночью на северо-востоке страны до 14° мороза, в западных областях до -8°, а на юге от нуля до 6 градусов с отметкой "плюс".
В Киеве 9 февраля, как и в соседних областях, сложные погодные условия, ночью значений снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью около 10° мороза, днем 5-7° мороза.