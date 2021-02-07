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Адвокат Трампа попросил остановить слушания по импичменту из-за шабата

Воскресенье, 7 февраля 2021, 14:57
Адвокат Трампа попросил остановить слушания по импичменту из-за шабата

Один из адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа Дэвид Шон обратился с письмом в Сенат, в котором попросил остановить слушания по импичменту из-за шабата.

Как сообщает "Европейская правда",  c письмом ознакомилось издание The New York Times.

Шон заявил, что он религиозный еврей, который строго придерживается заповеди не работать субботу, и поэтому не сможет участвовать в судебном разбирательстве, если оно продлится после захода солнца в пятницу или посетить заседание в субботу.

"Прошу прощения за неудобства, ведь моя просьбу о том, чтобы процедура импичмента не проводилась во время еврейской субботы, несомненно, затронет других людей. Однако практика и запреты для меня обязательные; так что, с уважением, у меня нет другого выбора, кроме как обратиться с этой просьбой", - написал адвокат Трампа в письме.

Письмо было отправлено сенатору Чаку Шумеру, демократу и лидеру большинства, сенатору Митчу Макконнеллу, республиканцу и лидеру меньшинства, и сенатору Патрику Леги, демократу, который в качестве временного главы председательствует на процессе.

В заявлении в субботу вечером представитель Шумера сказал, что для Шона будет сделано уступку, но не уточнил, как именно.

Лидерам Сената еще предстоит согласовать точный график судебного разбирательства, которое должно начаться во вторник. Однако люди, знакомые с процессом, предусматривают, что он затянется до ночи в пятницу и продлится в субботу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампимпичментСША
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