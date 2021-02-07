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Зеленский поручил запустить программу подготовки авиаконструкторов

Воскресенье, 7 февраля 2021, 16:04
Зеленский поручил запустить программу подготовки авиаконструкторов

Президент Владимир Зеленский дал поручение в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-авиаконструкторов им. О. К. Антонова.

Источник: Офис президента в Telegram

Детали: В день рождения авиаконструктора Олега Константиновича Антонова, который родился 115 лет назад – 7 февраля 1906 года, в ОП отметили, что Украина и в дальнейшем должна гордиться своими инженерами.

Дословно: "Поэтому президент Владимир Зеленский дал поручение "Укроборонпрому", в который входит предприятие "Антонов", совместно с Министерством образования и науки и НТУУ "КПИ" создать и в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов им. О. К. Антонова, а Кабинету министров – разработать стимулы, чтобы талантливые молодые инженеры могли и дальше прославлять Украину на весь мир".

"В прошлом году, когда государство заказало свои же самолеты "Ан" для нужд Вооруженных сил Украины, это стало настоящей сенсацией. А должно стать нормой!".

Украинская правда
Темы: авиаЗеленский
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