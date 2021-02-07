В Венгрии окончательно разрешили вакцинацию "Спутником V"

Венгерский национальный центр охраны здоровья окончательно утвердил применения вакцины "Спутник V" в Венгрии.

Об этом сообщил венгерский министр по вопросам человеческих ресурсов Миклош Каслер, пишет "Европейская правда".

"Национальный центр общественного здоровья завершил официальные исследования вакцины "Спутник V", в результате которых был сделан вывод, что вакцина соответствует требованиям производителя по качеству лекарств и может применяться на людях с иммунобиологической точки зрения", - сообщил министр на своей Facebook-странице.

Таким образом в Венгрии теперь разрешено применение четырех вакцин - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и "Спутник V", добавил министр.

Предварительное одобрение венгерского регулятора российская вакцина получила в январе.

Российский фонд прямых инвестиций и Венгрия подписали контракт о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 22 января. Венгрия в целом купит 2 млн доз российской вакцины.

Правительство Венгрии стало первым в ЕС, которое приобрело российскую вакцину.

Во время визита в Киев глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил, почему Венгрия закупает российскую и китайскую вакцины.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия может начать прививки от коронавируса российской вакциной "Спутник V" на следующей неделе.