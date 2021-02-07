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Метель нарушила автомобильное и железнодорожное движение в Нидерландах

Воскресенье, 7 февраля 2021, 17:29
Метель нарушила автомобильное и железнодорожное движение в Нидерландах

В воскресенье Нидерланды накрыла первая за 10 лет сильная метель, нарушив железнодорожное и автомобильное движение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Погодные условия настолько суровы, что правительство Нидерландов закрыло все центры тестирования на коронавирус на несколько дней.

Голландское метеорологическое агентство KNMI объявило редкое предупреждение "Code Red" для всей страны на воскресенье, предупредив о сильных ветрах со скоростью до 90 километров в час и сильной стуже.

Сайт прогноза погоды Weer.nl сообщил, что последняя метель такой силы в Нидерландах произошла в январе 2010 года.

По сообщению общественной телекомпании NOS, на большей части территории страны выпало от пяти до 10 сантиметров снега, но в некоторых районах выпало 30 сантиметров.

Железнодорожный оператор NS сообщил, что все поезда в Нидерландах были отменены как минимум до 12:00 дня.

Автомобилистам посоветовали воздержаться от поездок. Поступило около 85 сообщений о съезде автомобилей с дороги.

В Нидерландах ожидается до 10 дней минусовых температур.

Премьер-министр Марк Рютте заявил, что катание на коньках будет разрешено, если каналы замерзнут впервые с 2019 года, но призвал жителей соблюдать социальное дистанцирование и стараться не упасть, чтобы не попасть в и без того перегруженные больницы.

Темы: Нидерланды
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