Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве прошел марш солидарности с Беларусью

Воскресенье, 7 февраля 2021, 20:00
В Киеве прошел марш солидарности с Беларусью
Радио Свобода

В воскресенье в Киеве состоялся марш по случаю международного Дня солидарности с Беларусью.

Источник: Радио Свобода

 
Все фото - Сергей Нужненко, Радио Свобода

Детали: Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановська определила 7 февраля Днем солидарности с Беларусью, призывая международных лидеров, активистов, журналистов и всех друзей Беларуси поддержать протестующих, которые требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых, честных выборов.

К акции в Киеве присоединились около ста человек, среди которых были и киевляне, и граждане Беларуси, которые были вынуждены покинуть страну.

Участники марша прошли по маршруту Михайловская площадь – Владимирский пешеходный мост – Крещатик – Майдан Незалежности.

 
 

Люди держали в руках бело-красно-белые флаги, плакаты с надписями "Мы вместе и мы победим", "Свободу политзаключенным" и т.д. и скандировали "Жыве Беларусь".

 
 

Участники марша в сопровождении барабанов пели песни, символизирующие независимость Беларуси.

 

В небо с помощью дрона запустили большой бело-красно-белый флаг.

 

Справка: Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента, победителем которых власти назвали Александра Лукашенко. Акции протеста сопровождались массовыми задержаниями и насилием со стороны силовиков. Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевакцииБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: