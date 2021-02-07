В Киеве прошел марш солидарности с Беларусью

В воскресенье в Киеве состоялся марш по случаю международного Дня солидарности с Беларусью.

Источник: Радио Свобода

Все фото - Сергей Нужненко, Радио Свобода

Детали: Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановська определила 7 февраля Днем солидарности с Беларусью, призывая международных лидеров, активистов, журналистов и всех друзей Беларуси поддержать протестующих, которые требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых, честных выборов.

К акции в Киеве присоединились около ста человек, среди которых были и киевляне, и граждане Беларуси, которые были вынуждены покинуть страну.

Участники марша прошли по маршруту Михайловская площадь – Владимирский пешеходный мост – Крещатик – Майдан Незалежности.

Люди держали в руках бело-красно-белые флаги, плакаты с надписями "Мы вместе и мы победим", "Свободу политзаключенным" и т.д. и скандировали "Жыве Беларусь".

Участники марша в сопровождении барабанов пели песни, символизирующие независимость Беларуси.

В небо с помощью дрона запустили большой бело-красно-белый флаг.

Справка: Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента, победителем которых власти назвали Александра Лукашенко. Акции протеста сопровождались массовыми задержаниями и насилием со стороны силовиков. Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.