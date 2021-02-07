Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Снегопад: в аэропорту Львова отменяют рейсы, в области ограничивают движение

Воскресенье, 7 февраля 2021, 22:22
Снегопад: в аэропорту Львова отменяют рейсы, в области ограничивают движение

Из-за сложных погодных условий в международном аэропорту "Львов" отменен ряд рейсов.

Источник: международный аэропорт "Львов", МВД, ГСЧС

Дословно: "Рейсы THY0443/THY0444 Стамбул - Львов - Стамбул (07.02.2021) отменены из-за метеоусловий.

Рейс WRC164 Львов - Борисполь отменен из-за метеоусловий".

Детали: Сообщается также, что из-за сложных погодных условий авиакомпания Pegasus Airlines перенесла рейсы PGT7420 Стамбул-Львов и PGT7421 Львов-Стамбул с 7 на 8 февраля.

Кроме того, рейсы авиакомпании WizzAir WZZ6761/6762 Львов-Дортмунд-Львов перенесены с 7 на 8 февраля из-за метеоусловий Дортмунда.

Вместе с тем, МВД сообщает, что из-за погодных условий во Львовской области вводят ограничения движения грузового автомобильного транспорта на дорогах государственного значения с 22:00 7 февраля до 3:00 8 февраля.

Тяжеловесный транспорт направляется в определенные места отстоя и на стоянки АЗС.

Перечень дорог, на которых вводится ограничение движения:

  • М-06 Киев - Чоп км 432 + 877 - км 622 + 256 м;
  • М-10 Львов - Краковец;
  • М-11 Львов - Шегини;
  • М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская;
  • Западный обход города Львова;
  • Подъезд к городу Львову;
  • Н-09 Мукачево - Львов.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 22:00 наблюдался местами небольшой снег во Львовской (снежный покров до 10 см), Тернопольской (до 8 см), Хмельницкой (7 см), Ивано-Франковской (до 8 см), Винницкой (7 см) и Ровенской (до 3 см) областях, в Закарпатской – дождь.

Вместе с тем, до конца суток 7 февраля прогнозировался в западной части страны снег, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях значительный снег, на Закарпатье снег с дождем, гололед.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Львовавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Львов
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Командиры "Азова" обещают еще сказать свое слово в бою
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: