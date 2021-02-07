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Снегопад: в аэропорту Львова отменяют рейсы, в области ограничивают движение

Воскресенье, 7 февраля 2021, 23:22

Из-за сложных погодных условий в международном аэропорту "Львов" отменен ряд рейсов.

Источник: международный аэропорт "Львов", МВД, ГСЧС

Дословно: "Рейсы THY0443/THY0444 Стамбул - Львов - Стамбул (07.02.2021) отменены из-за метеоусловий.

Рейс WRC164 Львов - Борисполь отменен из-за метеоусловий".

Детали: Сообщается также, что из-за сложных погодных условий авиакомпания Pegasus Airlines перенесла рейсы PGT7420 Стамбул-Львов и PGT7421 Львов-Стамбул с 7 на 8 февраля.

Кроме того, рейсы авиакомпании WizzAir WZZ6761/6762 Львов-Дортмунд-Львов перенесены с 7 на 8 февраля из-за метеоусловий Дортмунда.

Вместе с тем, МВД сообщает, что из-за погодных условий во Львовской области вводят ограничения движения грузового автомобильного транспорта на дорогах государственного значения с 22:00 7 февраля до 3:00 8 февраля.

Тяжеловесный транспорт направляется в определенные места отстоя и на стоянки АЗС.

Перечень дорог, на которых вводится ограничение движения:

  • М-06 Киев - Чоп км 432 + 877 - км 622 + 256 м;
  • М-10 Львов - Краковец;
  • М-11 Львов - Шегини;
  • М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская;
  • Западный обход города Львова;
  • Подъезд к городу Львову;
  • Н-09 Мукачево - Львов.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 22:00 наблюдался местами небольшой снег во Львовской (снежный покров до 10 см), Тернопольской (до 8 см), Хмельницкой (7 см), Ивано-Франковской (до 8 см), Винницкой (7 см) и Ровенской (до 3 см) областях, в Закарпатской – дождь.

Вместе с тем, до конца суток 7 февраля прогнозировался в западной части страны снег, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях значительный снег, на Закарпатье снег с дождем, гололед.

Украинская правда
Темы: Львовавиа


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