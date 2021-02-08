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Великобритания не планирует вводить паспорта вакцинации

Понедельник, 8 февраля 2021, 01:43

Правительство Великобритании не намерено выдавать паспорта вакцинации тем, кто сделал прививку от коронавируса.

Источник: Sky News

Детали: Соответствующее заявление сделал министр по вопросам вакцинации Надим Захави. По его словам, если другие страны будут требовать каких-либо доказательств вакцинации от коронавируса, то человек сможет попросить справку у врача.

В то же время, лидер лейбористов в парламенте Эд Милибэнд считает, что власть должна рассмотреть возможность введения таких документов.

Напомним:

  • В Великобритании с 15 февраля начинают действовать правила обязательного размещения в специально выделенных гостиницах на 10-дневный карантин тех, кто приезжает из стран с высоким риском заражения коронавируса.

Украинская правда
Темы: Великобританиявакцинациякоронавирус


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