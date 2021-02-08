Великобритания не планирует вводить паспорта вакцинации
Понедельник, 8 февраля 2021, 00:43
Правительство Великобритании не намерено выдавать паспорта вакцинации тем, кто сделал прививку от коронавируса.
Источник: Sky News
Детали: Соответствующее заявление сделал министр по вопросам вакцинации Надим Захави. По его словам, если другие страны будут требовать каких-либо доказательств вакцинации от коронавируса, то человек сможет попросить справку у врача.
В то же время, лидер лейбористов в парламенте Эд Милибэнд считает, что власть должна рассмотреть возможность введения таких документов.
Напомним:
- В Великобритании с 15 февраля начинают действовать правила обязательного размещения в специально выделенных гостиницах на 10-дневный карантин тех, кто приезжает из стран с высоким риском заражения коронавируса.
Украинская правда