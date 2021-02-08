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Шеф дипломатии ЕС признал провал своей встречи с Лавровым и обещает последствия

Понедельник, 8 февраля 2021, 09:25

По результатам своей поездки в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что она была неудачной и Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга.

Об этом говорится блоге Борреля по результатам встречи, сообщает "Европейская правда".

По его словам, визит имел целью проверить, заинтересовано ли российское правительство устранить разногласия и изменить негативную тенденцию в отношениях с ЕС.

"Агрессивно настроенная пресс-конференция и высылка трех европейских дипломатов во время моего визита свидетельствуют о том, что российские власти не хотели пользоваться этой возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Хотя это не совсем неожиданно, это вызывает сожаление. В том числе, я считаю, с российской стратегической точки зрения "- написал Боррель.

Он рассказал, что порой разговор с главой МИД Сергеем Лавровым достигал высокого уровня напряженности, особенно когда речь шла о немедленном освобождении оппозиционера Алексея Навального.

"Я планировал эту поездку, чтобы передать позиции ЕС и подчеркнуть наши основные обеспокоенности, а также проверить, можем ли мы в некоторых сферах, где наши интересы сходятся, попробовать сотрудничать и начать формировать определенное доверие. К сожалению, в самом конце нашей встречи мы узнали через социальные сети о высылке трех дипломатов ЕС по необоснованным утверждениям, что они не выполняли свой статус иностранных дипломатов, участвуя в демонстрациях. Я попросил министра Лаврова отменить это решение, но безрезультатно", - отметил дипломат.

По его словам, он вернулся в Брюссель с глубокими беспокойствами о перспективах развития российского общества и геостратегического выбора России.

"Моя встреча с министром Лавровым и сигналы, присланные российскими властями во время этого визита, подтвердили, что Европа и Россия отдаляются. Кажется, Россия постепенно отключается от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу ", - заявил Боррель.

По его словам, результаты визита будут обсуждаться с министром иностранных дел ЕС.

"Как всегда, следующие шаги будут решать государства-члены и так, они могут включать санкции. И мы также имеем еще один инструмент в этом отношении благодаря недавно утвержденному режиму санкций ЕС в отношении прав человека ", - добавил он.

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Темы: ЕСРосcиясанкцииНавальный


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