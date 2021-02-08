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Зеленского на ковидном форуме встретил пикет за каналы Медведчука

Понедельник, 8 февраля 2021, 09:32
Зеленского на ковидном форуме встретил пикет за каналы Медведчука

У выставочного центра "Парковый" в Киеве, где сегодня на форуме по вопросам коронавируса выступает Владимир Зеленский, митингуют против закрытия телеканалов соратника Медведчука Тараса Козака.

Источник: журналистка УП с места события

Детали: На митинг собрались до 200 человек. Они держат в руках самодельные плакаты с надписями "Зе против правды", "Конец свободы слова" и "Зе фашизм".

 

Протестующие стоят через дорогу от "Паркового", окруженные рубежом Нацгвардии.

Нацгвардейцы ведут себя спокойно, позволяют общаться с участниками акции.

 

Ольга Кириленко, УП
Темы: ЗеленскийМедведчуктелевидениемитинги
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