Зеленского на ковидном форуме встретил пикет за каналы Медведчука

У выставочного центра "Парковый" в Киеве, где сегодня на форуме по вопросам коронавируса выступает Владимир Зеленский, митингуют против закрытия телеканалов соратника Медведчука Тараса Козака.

Источник: журналистка УП с места события

Детали: На митинг собрались до 200 человек. Они держат в руках самодельные плакаты с надписями "Зе против правды", "Конец свободы слова" и "Зе фашизм".

Протестующие стоят через дорогу от "Паркового", окруженные рубежом Нацгвардии.

Нацгвардейцы ведут себя спокойно, позволяют общаться с участниками акции.