Зеленского на ковидном форуме встретил пикет за каналы Медведчука
Понедельник, 8 февраля 2021, 10:32
У выставочного центра "Парковый" в Киеве, где сегодня на форуме по вопросам коронавируса выступает Владимир Зеленский, митингуют против закрытия телеканалов соратника Медведчука Тараса Козака.
Источник: журналистка УП с места события
Детали: На митинг собрались до 200 человек. Они держат в руках самодельные плакаты с надписями "Зе против правды", "Конец свободы слова" и "Зе фашизм".
Протестующие стоят через дорогу от "Паркового", окруженные рубежом Нацгвардии.
Нацгвардейцы ведут себя спокойно, позволяют общаться с участниками акции.
Ольга Кириленко, УП