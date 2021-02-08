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"Готов личным примером показать, что вакцинация безопасна" – президент

Понедельник, 8 февраля 2021, 09:34
Готов личным примером показать, что вакцинация безопасна – президент

Президент Владимир Зеленский готов сделать прививку от коронавируса SARS CoV 2 одним из первых, чтобы доказать украинцам, что вакцины безопасны.

Источник: Зеленский, открывая Всеукраинский Форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы"

Прямая речь: "Решив вопрос поставок вакцины в Украину мы столкнулись с новой проблемой – это недоверие к прививкам и отказ от вакцинации значительной части населения. Это новый, но я считаю, что очень серьезный современный вопрос, который всем нам предстоит решить.

Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, она безопасна, она нужна".

Детали: Президент также отметил, что благодаря карантинным мерам и несмотря на тех, кто противился им, властям удалось стабилизировать эпидемическую ситуацию и втрое уменьшить средненедельное количество больных COVID-19.

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийвакцинациякоронавирусCovid-2019
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