Twitter дал "официальный" статус российскому МИДу в оккупированном Крыму

В соцсети Twitter у аккаунта незаконного представительства Министерства иностранных дел России в оккупированном Крыму есть отметка, свидетельствующая о "верификации" профиля.

Источник: Twitter

Детали: Оккупанты завели страницу в соцсети в марте 2015 года.

Украинский сегмент в Twitter отреагировал на "официальный" статус российского МИД в Крыму.

Так, в топе хештегов появились #TwitterSupportsTerorrism и #CrimeaIsUkraine.

На действия соцсети отреагировала первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова.

Джепарова: "В дополнение к двум нашим предыдущим звонкам мы повторяем, что совершенно недопустимо ставить в так называемому МИДу РФ в Крыму галочку проверки, в то время, как международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко говорят, что Крым часть Украины".

Прессекретар министра иностранных дел Украины Гоша Тихий уточнил УП, что отметка об "официальном" статусе МИДа России в Крыму появилась в Twitter ранее и Украина сейчас ведет борьбу, чтобы убрать статус "верифицированного" у ведомства оккупантов.