Twitter дал "официальный" статус российскому МИДу в оккупированном Крыму

В соцсети Twitter у аккаунта незаконного представительства Министерства иностранных дел России в оккупированном Крыму появилась отметка, свидетельствующая о "верификации" профиля.

Источник: Twitter

Детали: Оккупанты завели страницу в соцсети в марте 2015 года.

Украинский сегмент в Twitter отреагировал на "официальный" статус российского МИД в Крыму.

Так, в топе хештегов появились #TwitterSupportsTerorrism и #CrimeaIsUkraine.

На действия соцсети отреагировала первая заместитель министра информационной политики Эмине Джепарова.

Джепарова: "В дополнение к двум нашим предыдущим звонкам мы повторяем, что совершенно недопустимо ставить в так называемому МИДу РФ в Крыму галочку проверки, в то время, как международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко говорят, что Крым часть Украины".

In addition 2 our previous calls we reiterate that it is absolutely unacceptable to give so called 🇷🇺MFA in 🇺🇦#Crimea a verified check mark while the Int’l community incl. the majority of UN member-states clearly say #CrimeaIsUkraine. @Twitter must block that account immediately! pic.twitter.com/Bv3sYSEbTV