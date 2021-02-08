Россия в Крыму нарастила военный потенциал более чем вдвое: снимки из космоса
В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксируют новые военные объекты, которые появляются в Крыму с начала российской оккупации.
Источник: "Крым.Реалии"
Детали: Специалисты центра поделились данными и снимками с редакцией "Крым.Реалии", который является проектом "Радио Свобода".
Так, на одном из самых свежих снимков зафиксирован поселок Новоозерное, неподалеку от озера Донузлав. В конце 2020 года там, фактически посреди степи, появилась военная база.
По словам начальника информационно-аналитического центра Национального космического центра Украины Сергея Янчевского, еще в 2018 году на этом месте были развалившиеся коровники, а "уже в 2019 году и в течение 2020 года здесь появилась большая воинская часть".
По его мнению, "это база хранения на случай войны".
Янчевский добавил, что "когда проводится мобилизация, то людей надо чем-то вооружать и это вооружение хранится именно в таком месте: это сотни артиллерийских систем, бронированная техника и тому подобное".
На снимках из космоса также видно, что недавно близ Керчи появились вплотную к трассе "Таврида" новые радиолокационные станции и по меньшей мере 8 ракетных комплексов С-400.
А на окраине Евпатории российские оккупанты построили огромную радиоантенну диаметром около 30 метров. И в Евпатории, в бывшем украинском космическом центре, теперь базируются военно-космические силы России.
Вблизи Севастополя российская армия построила еще один объект. На архивных космических снимках можно проследить, как, начиная с 2016 года, на пустом месте строилась радиотехническая станция с десятком спутниковых антенн-"тарелок", средний диаметр каждой из которых около 5-ти метров.
Космический центр зафиксировал еще десятки различных новостроек и модернизаций, которые проводит Россия в оккупированном Крыму.
Эти данные затем попадают в СБУ и Вооруженные силы Украины. А там уже их анализируют и оценивают угрозу из Крыма со стороны России.
Украинские специалисты утверждают, что по сравнению с 2014 годом Россия в Крыму нарастила свой военный потенциал более чем вдвое.
Напомним: В Кремле милитаризацию называют нормой, считая полуостров своим.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабря 2020 года заявляла, что Россия "на своей территории имеет право проводить обучение, размещать любые объекты, объявлять призыв в армию для своих граждан и организовывать патриотическое воспитание молодежи".