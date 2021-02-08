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Россия в Крыму нарастила военный потенциал более чем вдвое: снимки из космоса

Понедельник, 8 февраля 2021, 11:06
Россия в Крыму нарастила военный потенциал более чем вдвое: снимки из космоса
Военные учения России в Крыму, 9 июля 2020 года (Минобороны РФ)

В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксируют новые военные объекты, которые появляются в Крыму с начала российской оккупации. 

Источник: "Крым.Реалии" 

Детали: Специалисты центра поделились данными и снимками с редакцией "Крым.Реалии", который является проектом "Радио Свобода".

Так, на одном из самых свежих снимков зафиксирован поселок Новоозерное, неподалеку от озера Донузлав. В конце 2020 года там, фактически посреди степи, появилась военная база. 

По словам начальника информационно-аналитического центра Национального космического центра Украины Сергея Янчевского, еще в 2018 году на этом месте были развалившиеся коровники, а "уже в 2019 году и в течение 2020 года здесь появилась большая воинская часть". 

Военная база хранения вблизи поселка Новоозерное
Военная база хранения вблизи поселка Новоозерное

По его мнению, "это база хранения на случай войны". 

Янчевский добавил, что "когда проводится мобилизация, то людей надо чем-то вооружать и это вооружение хранится именно в таком месте: это сотни артиллерийских систем, бронированная техника и тому подобное".

На снимках из космоса также видно, что недавно близ Керчи появились вплотную к трассе "Таврида" новые радиолокационные станции и по меньшей мере 8 ракетных комплексов С-400. 

А на окраине Евпатории российские оккупанты построили огромную радиоантенну диаметром около 30 метров. И в Евпатории, в бывшем украинском космическом центре, теперь базируются военно-космические силы России.

Новый радиопрозрачный купол вблизи Евпатории
Новый радиопрозрачный купол вблизи Евпатории

Вблизи Севастополя российская армия построила еще один объект. На архивных космических снимках можно проследить, как, начиная с 2016 года, на пустом месте строилась радиотехническая станция с десятком спутниковых антенн-"тарелок", средний диаметр каждой из которых около 5-ти метров.

 
Новая радиотехническая станция вблизи Севастополя (справа)

Космический центр зафиксировал еще десятки различных новостроек и модернизаций, которые проводит Россия в оккупированном Крыму. 

Эти данные затем попадают в Службу безопасности Украины и Вооруженные силы Украины. А там уже их анализируют и оценивают угрозу из Крыма со стороны России.

Украинские специалисты утверждают, что по сравнению с 2014 годом Россия в Крыму нарастила свой военный потенциал более чем вдвое.

Напомним: В Кремле милитаризацию называют нормой, считая полуостров своим. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабря 2020 года заявляла, что Россия "на своей территории имеет право проводить обучение, размещать любые объекты, объявлять призыв в армию для своих граждан и организовывать патриотическое воспитание молодежи". 

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымоккупацияРосcияоружие
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