В Украине продолжится сериал "лютые циклоны": снег, дождь, шторм
В ближайшие сутки циклон с атмосферными фронтами приведет переменчивую погоду с осадками в Украине.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Прямая речь: "Прогноз погоды сейчас составлять - явно непростая работа. Серия циклонов, проносящихся над Украиной, снег, дождь, от сильного мороза на севере до +15 градусов в Крыму, штормовой ветер, гололед, метели... Словом, надо приостановиться, а то получится чуть ли не весь список зимних и весенних атмосферных явлений".
Детали: 9 февраля циклон с атмосферными фронтами продолжит влиять на погоду в Украине.
Ближайшей ночью осадки еще охватят большинство областей Украины.
А днем во вторник их наибольшая вероятность - на Востоке, в северо-восточных областях и в Днепропетровской области. Осадки слоями распределяться с севера и юг - снег, затем мокрый снег, потом ледяной дождь и дождь.
В горах - лавинная опасность.
Ночью температура около -6-13 градусов, а вот днем 8 февраля ожидается:
- в северных областях Украины -5-9 градусов, холоднее;
- в западных областях -1-4, на Волыни и Ровенщине до -7 градусов, в Черновицкой области около нуля, на Закарпатье до +5 градусов;
- в центральных областях +1 +4 градуса, Полтавщине до -2 градусов;
- в восточных областях на Луганщине и Донетчине +3 +6 градусов, в Харьковской области около нуля;
- в южной части +5 +10, в Крыму до +13 +15 градусов.
Ветер в Украине будет веять с востока, будет порывистым, некомфортным.
Ближайшей ночью в Киеве будет идти снег, задержится, с периодами, до утра. Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся. На дорогах гололедица.
Температура воздуха ночью до -10 градусов, днем ожидается -2-5 градусов.
По данным синоптика, с выходных в Украину зайдет очередная порция серьезных морозов: до -20, и -25 градусов.