Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине продолжится сериал "лютые циклоны": снег, дождь, шторм

Понедельник, 8 февраля 2021, 11:18
В Украине продолжится сериал лютые циклоны: снег, дождь, шторм

В ближайшие сутки циклон с атмосферными фронтами приведет переменчивую погоду с осадками в Украине.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Прогноз погоды сейчас составлять - явно непростая работа. Серия циклонов, проносящихся над Украиной, снег, дождь, от сильного мороза на севере до +15 градусов в Крыму, штормовой ветер, гололед, метели... Словом, надо приостановиться, а то получится чуть ли не весь список зимних и весенних атмосферных явлений".

Детали: 9 февраля циклон с атмосферными фронтами продолжит влиять на погоду в Украине.

Ближайшей ночью осадки еще охватят большинство областей Украины.

А днем ​​во вторник их наибольшая вероятность - на Востоке, в северо-восточных областях и в Днепропетровской области. Осадки слоями распределяться с севера и юг - снег, затем мокрый снег, потом ледяной дождь и дождь.

В горах - лавинная опасность.

Ночью температура около -6-13 градусов, а вот днем ​​8 февраля ожидается:

  • в северных областях Украины -5-9 градусов, холоднее;
  • в западных областях -1-4, на Волыни и Ровенщине до -7 градусов, в Черновицкой области около нуля, на Закарпатье до +5 градусов;
  • в центральных областях +1 +4 градуса, Полтавщине до -2 градусов;
  • в восточных областях на Луганщине и Донетчине +3 +6 градусов, в Харьковской области около нуля;
  • в южной части +5 +10, в Крыму до +13 +15 градусов.

Ветер в Украине будет веять с востока, будет порывистым, некомфортным.

Ближайшей ночью в Киеве будет идти снег, задержится, с периодами, до утра. Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью до -10 градусов, днем ​​ожидается -2-5 градусов.

По данным синоптика, с выходных в Украину зайдет очередная порция серьезных морозов: до -20, и -25 градусов.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: