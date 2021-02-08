В Украине продолжится сериал "лютые циклоны": снег, дождь, шторм

В ближайшие сутки циклон с атмосферными фронтами приведет переменчивую погоду с осадками в Украине.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Прогноз погоды сейчас составлять - явно непростая работа. Серия циклонов, проносящихся над Украиной, снег, дождь, от сильного мороза на севере до +15 градусов в Крыму, штормовой ветер, гололед, метели... Словом, надо приостановиться, а то получится чуть ли не весь список зимних и весенних атмосферных явлений".

Детали: 9 февраля циклон с атмосферными фронтами продолжит влиять на погоду в Украине.

Ближайшей ночью осадки еще охватят большинство областей Украины.

А днем ​​во вторник их наибольшая вероятность - на Востоке, в северо-восточных областях и в Днепропетровской области. Осадки слоями распределяться с севера и юг - снег, затем мокрый снег, потом ледяной дождь и дождь.

В горах - лавинная опасность.

Ночью температура около -6-13 градусов, а вот днем ​​8 февраля ожидается:

в северных областях Украины -5-9 градусов, холоднее;

в западных областях -1-4, на Волыни и Ровенщине до -7 градусов, в Черновицкой области около нуля, на Закарпатье до +5 градусов;

в центральных областях +1 +4 градуса, Полтавщине до -2 градусов;

в восточных областях на Луганщине и Донетчине +3 +6 градусов, в Харьковской области около нуля;

в южной части +5 +10, в Крыму до +13 +15 градусов.

Ветер в Украине будет веять с востока, будет порывистым, некомфортным.

Ближайшей ночью в Киеве будет идти снег, задержится, с периодами, до утра. Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью до -10 градусов, днем ​​ожидается -2-5 градусов.

По данным синоптика, с выходных в Украину зайдет очередная порция серьезных морозов: до -20, и -25 градусов.