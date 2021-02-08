Украина - на 34-м месте в Европе по уровню смертностности от COVID - Степанов

Украина находится на 34-м месте в Европе по уровню смертности от коронавирусной болезни.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов, выступая на форуме "Украина 30"

Прямая речь: "Украина находится на 34-м месте в Европе по уровню смертности на миллион населения от коронавирусной болезни. У нас в три раза меньше смертность, чем в Великобритании вдвое меньше - чем во Франции".

Детали: Министр привел статистику, которая свидетельствует об уменьшении заболеваемости COVID 19. По словам Степанова, это, в частности - результат ограничительных действий власти и добросовестности украинских граждан при соблюдении карантина.