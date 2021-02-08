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Вблизи Лавры прорвало трубу: более 80 домов в центре Киева без тепла и воды

Понедельник, 8 февраля 2021, 12:58
Вблизи Лавры прорвало трубу: более 80 домов в центре Киева без тепла и воды
Фото КГГА

86 жилых домов в центре столицы остались без отопления и горячего водоснабжения из-за прорыва теплосети возле Киево-Печерской лавры.

Источник: сайт Киевской городской администрации

Детали: Авария произошла около 2 часов ночи 8 февраля на улице Лаврской, 13.

Отмечается, что аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения и проводит ремонтные работы. Завершить их планируют до конца дня.

В КГГА отметили, что поврежден трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад (1987г.).

Там также напомнили, что в Киеве 80% тепловых сетей уже исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены.

Украинская правда

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Темы: Киевтеплокоммунэнерго
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