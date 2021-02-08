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Байден возвращает США в Совет ООН по правам человека, из которого вышел Трамп

Понедельник, 8 февраля 2021, 16:13

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил об очередной смене политики администрации Трампа, заявив, что Соединенные Штаты возвращаются в Совет ООН по правам человека.

Соответствующее заявление Блинкена 8 февраля размещено на сайте Государственного департамента США, сообщает "Европейская правда".

"Президент поручил Государственному департаменту немедленно и активно возобновить работу с Советом ООН по правам человека", - заявил Блинкен.

По его словам, администрация Байдена признает несовершенство Совета ООН по правам человека и необходимость реформы этого органа.

"Однако наш выход в июне 2018 года не способствовал значительным изменениям, а вместо этого создал вакуум лидерства США, который страны с авторитарными программами использовали в своих интересах", - отметил госсекретарь США.

По его словам, сначала США будут привлекаться к работе Совета в статусе наблюдателя, а не одного из полноправных членов, избираемых Генеральной ассамблеей ООН. Статус наблюдателя позволит США вести переговоры с Советом, сотрудничать с другими странами для принятия резолюций.

США вышли из состава Совета в 2018 году при президенте Дональда Трампа. Соединенные Штаты обвиняли орган в том, что он является антиизраильским и нуждается в реформировании.

Соединенные Штаты бойкотировали Совет ООН по правам человека в течение трех лет при президенте Джордже Буше-младшем.

Орган, созданный в 2006 году, имеет постоянный пункт в своей повестке дня о возможных нарушениях, совершенных Израилем на оккупированных палестинских территориях. Вашингтон добивается устранения этого вопроса из повестки дня.

Темы: СШАБайденТрамп


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