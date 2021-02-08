НАПК вызвало для объяснений 9 руководителей партий
Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило к себе 18 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений связанных с декларированием.
Источник: сообщение НАПК в Facebook
Дословно: "Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, приглашаются такие руководители политических партий:
- Дмитрий Добродомов ( "Общественное движение "Народный контроль");
- Александр Кравченко ( "Киевская Русь - Украина");
- Александр Коваленко ( "Партия Владимира Буряка "Еднання");
- Сергей Суханов ( "Партия Сергея Суханова");
- Валерия Солод ( "Украина - Вперед!");
- Александр Клименко ( "Украинская Народная Партия");
- Андрей Древицкий ( "Партия Народный порядок");
- Ирина Юрченко ( "Социальная справедливость");
- Александр Янчук ( "Новая политика")".
Детали: Также для объяснения, в связи с установленными признаками декларирования недостоверных сведений, пригласили судью Конституционного Суда в отставке Михаила Гультая и еще трех действующих чиновников. Они должны появиться 10 февраля.
Кроме этого, из-за возможных нарушений представления финансовой отчетности, НАПК пригласило распорядителей 5 избирательных фондов.
В НАПК отметили, что просмотреть весь список лиц, которых приглашает агентство для дачи объяснений, размещается также на сайте агентства.
Предыстория:
В понедельник председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил 2 протокола в отношении судьи Конституционного суда отстраненного председателя КСУ Александра Тупицкого.