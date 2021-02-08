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НАПК вызвало для объяснений 9 руководителей партий

Понедельник, 8 февраля 2021, 18:56

Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило к себе 18 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений связанных с декларированием.

Источник: сообщение НАПК в Facebook

Дословно: "Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, приглашаются такие руководители политических партий:

  • Дмитрий Добродомов ( "Общественное движение "Народный контроль");
  • Александр Кравченко ( "Киевская Русь - Украина");
  • Александр Коваленко ( "Партия Владимира Буряка "Еднання");
  • Сергей Суханов ( "Партия Сергея Суханова");
  • Валерия Солод ( "Украина - Вперед!");
  • Александр Клименко ( "Украинская Народная Партия");
  • Андрей Древицкий ( "Партия Народный порядок");
  • Ирина Юрченко ( "Социальная справедливость");
  • Александр Янчук ( "Новая политика")".

Детали: Также для объяснения, в связи с установленными признаками декларирования недостоверных сведений, пригласили судью Конституционного Суда в отставке Михаила Гультая и еще трех действующих чиновников. Они должны появиться 10 февраля.

Кроме этого, из-за возможных нарушений представления финансовой отчетности, НАПК пригласило распорядителей 5 избирательных фондов.

В НАПК отметили, что просмотреть весь список лиц, которых приглашает агентство для дачи объяснений, размещается также на сайте агентства.

Предыстория:

В понедельник председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил 2 протокола в отношении судьи Конституционного суда отстраненного председателя КСУ Александра Тупицкого.

Темы: НАПКпартии


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