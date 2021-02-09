Bitcoin вновь обновил исторический максимум

На фоне новостей о покупке компанией изобретателя Илона Маска Tesla криптовалюты Bitcoin на 1,5 миллиарда долларов ее стоимость продолжает устанавливать новые рекорды.

Источник: криптовалютная биржа Coindesk

Детали: По состоянию на 3:02 9 февраля один биткоин стоит $46 452 (+ 19.95% за сутки).

Стоимость биткоина за неделю

Стоимость биткоина за года

Что предшествовало: Об инвестициях в биткоины Tesla сообщила в раскрытии информации для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Tesla также отметила, что "в ближайшем будущем" планирует начать принимать биткоины в качестве формы оплаты за свои продукты.

"В январе 2021 года мы обновили свои правила, касающиеся инвестирования, чтобы обеспечить больше гибкости в дальнейшей диверсификации и максимизации прибыли от средств, которые не нужны нам для поддержания достаточного уровня ликвидности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Tesla в рамках этих правил может инвестировать часть таких средств в цифровые активы, золото, обеспеченные золотом ETF и другие инструменты.

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