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В 7 областях ограничили движение из-за снегопадов

Вторник, 9 февраля 2021, 08:44
В 7 областях ограничили движение из-за снегопадов
Фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киевской, Житомирской, Ровенской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Волынской областях ограничили движение крупногабаритного транспорта из-за снегопадов.

Источник: Укравтодор

Дословно: "Из-за сложных погодных условий в отдельных областях введены ограничения для движения грузового транспорта".

Детали: В частности, ограничения действуют в:

Волынской области

  • Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – /М-06/км 102 + 282 – км 124 + 593 (на участке м. В. Волынский – с. Павловка),
  • Т-03-05 Нововолынск – Иванычи – Павловка – Локачи, км 24 +900 – км 42 + 815 (на участке с. Павловка – пгт. Локачи),
  • Т-03-03 Луцк – Радомышль – Демидовка – Дубно, км 2 + 500 – км 21 + 888.

Кроме того, для обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники, ограничено движение для всех видов транспорта на а/д Т-18-02/М-07/ – Маюничи – Большая Осница – Красноволя – Колки – /Р-14/ – Копылье – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ км 107 + 000 – 130 + 000 (на участке с. Торчин – с. Шклинь).

Житомирской области

  • М-06 Киев – Чоп, км 68 + 340 – км 258 + 513,
  • М-07 Киев – Ковель – Ягодин, км 79 + 717 км 245 + 948.

Ровенской области

  • М-06 Киев – Чоп, км 258 + 513 – км 432 + 877.

Киевской области

  • М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, км 18 730 – км 60 + 722,
  • М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 18 +000 – км 126 + 700,
  • М-05 Киев – Одесса, км 11 + 660 – км 143 + 009,
  • М-06 Киев – Чоп, км 14 + 080 – км 68 + 340,
  • М-07 Киев – Ковель – Ягодин, км 19 + 100 – км 79 + 717,
  • Н-01 Киев – Знаменка, км 14 + 740 – км 123 + 687,
  • Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 0 +153 – км 81 + 003.

Полтавской области

  • М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 126 + 528 – км 336 + 657, км 340 + 698 – км 395 + 873,
  • Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 168 + 695 – км 246 + 144, км 260 + 710 – км 276 + 376.

Черкасской области

  • М-05 Киев – Одесса, км 143 + 009 – км 237 + 089,
  • Н-01 Киев – Знаменка, км 123 + 687 – км 242 + 004,
  • Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 81 + 003 – км 168 + 695.

Черниговской области

  • М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, км 60 + 722 – км 224 + 326,
  • Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, км 35 + 661 – км 178 + 677.

Сообщается, что из-за введенных ограничений в местах отстоя вдоль дорог находится более 3030 грузовых транспортных средств.

В случае дальнейшего блокирования въезда/выезда в г. Киев, работы по их деблокированию могут занять несколько суток.

Также отмечается, что за сутки на "Горячую линию" Укравтодора поступило 13 жалоб от водителей относительно плохой расчистки дорог. В госагентстве заявили, что приняли меры для устранения недостатков.

По сообщению Укргидрометцентра, 9 февраля в большинстве областей снег, в Харьковской и северных областях ожидается значительный снег, метель при температуре воздуха днем ​​0+5°С; в центре значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед при температуре воздуха днем ​​0+5°С (I уровень опасности – желтый).

На Закарпатье и юге – мокрый снег и дождь при температуре воздуха днем ​​+6+11°С. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Украинская правда
Темы: дорогипогода
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