Во Франции самолет совершил жесткую посадку без шасси, есть раненые

В понедельник, 8 февраля, в аэропорту Париж-Ле-Бурже жестко приземлился небольшой бизнес-самолет, который со сломанным шасси проехал "на животе" 800 метров, прежде чем остановиться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Согласно предварительной информации, Embraer Phenom 100 не смог выпустить шасси.

Вследствие жесткой посадки самолет загорелся, но огонь быстро взяли под контроль пожарные.

Кроме того, жандармерия воздушного транспорта начала следствие, чтобы попытаться понять обстоятельства аварии.

Пилот и трое пассажиров, летевших из Венеции, получили легкие ранения и были госпитализированы. По данным аэропорта "Aéroports de Paris", который руководит аэропортом Ле-Бурже, такой случай чрезвычайно редкий для них.