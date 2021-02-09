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Латвия запретила 16 российских телеканалов

Вторник, 9 февраля 2021, 12:27

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить 16 телеканалов из списка тех, которые ретранслируются на территории страны, так как их представитель в стране неизвестен с 1 февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте регулятора.

NEPLP исключает из списка телеканалов: "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Karusel International", "NTV Serial" ("НТВ Сериал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль"), "НТВ право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерии", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "BOX TV" и "HD Life".

"Это решение было принято, потому что Совет не имеет информации о вышеупомянутом представителе распространения программ или представителях в Латвии, которые могли бы дать согласие от имени владельцев программ на распространение в Латвии, а также Совет не получил информации от владельца о продлении распространения в Латвии", - говорится в сообщении.

Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.

Бывший правообладатель SIA "TEM LV" сообщил, что с 1 февраля у него больше нет прав на ретрансляцию этих телеканалов, такую ​​информацию также предоставили кабельные операторы.

NEPLP обратился к возможному новому представителю по распространению программ с просьбой представить Совету подтверждающие документы о правах на распространение вышеуказанных программ на территории Латвии, но никаких документов, подтверждающих такие права, получено не было.

Напомним, 8 февраля в Латвии решили на год запретить трансляцию "Россия РТР" на территории страны за язык ненависти в отношении Украины.

Темы: ЛатвияРосcиятелевидение


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