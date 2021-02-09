Около половины украинцев за роспуск Рады, Кабмина и отставку Зеленского

Обновление состава Кабинета министров и Верховной Рады поддерживают чуть больше половины украинцев, а за досрочное переизбрание президента выступает чуть меньше половины населения Украины.

Источник: социологическая служба "Центра Разумкова" на основании исследования, проведенного с 29 января по 3 февраля

Детали: 54% респондентов поддержали бы отставку правительства Дениса Шмыгаля, 28% были бы против этого.

Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады и проведение досрочных выборов в парламент поддерживают 52% опрошенных, не поддерживают 31%.

Досрочное прекращение полномочий президента Владимира Зеленского и проведение досрочных президентских выборов поддержали бы 49% респондентов, не поддержали бы это 34%.

Отметим, что погрешность исследования не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Для сравнения: Группа "Рейтинг" 2-3 февраля проводила подобный опрос и получила несколько иные результаты: идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддержали 63% опрошенных, отставку правительства и назначения нового Кабмина поддержали 62% опрошенных, отставку президента и досрочные выборы главы государства поддержали 50% респондентов. (Ошибка выборки также не превышала 2,2% с вероятностью 0,95.)

Справка: Социологи "Центра Разумкова" с 29 января по 3 февраля 2021 года опросили "лицом к лицу" по месту жительства 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.