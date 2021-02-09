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Россия обновила экономические санкции против Украины

Вторник, 9 февраля 2021, 15:25

Россия запретила ввоз железнодорожных колес из Украины.
Источник: постановление правительства РФ от 6 февраля
Детали: Документ вносит изменения в постановление от 29 декабря 2018 (№ 1716-83). Оно содержит перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров, страной происхождения или страной отправления которых является Украина или перевозящихся через территорию Украины.
Новое постановление дополняет этот список. Теперь запрещен импорт осей для колес диаметром 710 мм и более; колесных пар, колес диаметром 710 мм и более, и отливка для таких колес.
Также был запрещен импорт боковых рам тележек грузовых вагонов и надрессорных балок.
Постановление вступает в силу 9 февраля.
Предыстория: 29 декабря 2018 Россия ввела запрет на импорт ряда украинских товаров. Тогда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что это - ответ на санкции со стороны Украины. Сообщалось, что правительство России может отменить свои ограничения, если Украина отменит свои.

Украинская правда
Темы: Росcиясанкции


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