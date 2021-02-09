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Порошенко, Яценюка и Таруту вызывают на суд по экс-мэру Славянска Штепе

Вторник, 9 февраля 2021, 14:54
Порошенко, Яценюка и Таруту вызывают на суд по экс-мэру Славянска Штепе

Орджоникидзевский районный суд Харькова на заседании во вторник приступил к рассмотрению по сути дела экс-мэра города Славянск Донецкой области Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, заслушал обвинительный акт и определил порядок изучения доказательств.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам судьи Елена Глибко, на следующем заседании заслушают саму Штепу, а после планируется допросить свидетелей обвинения и защиты, а потом изучить письменные документы.

Штепа заявила ходатайство о вызове в суд 50 свидетелей защиты, в том числе экс-главы Донецкой облагосадминистрации Сергея Таруты, бывшего и.о. главы Администрации президента Сергей Пашинского, экс-главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко.

Суд решил допустить к допросу в судебном заседании всех свидетелей, заявленных как обвинением, так и защитой, напомнив при этом сторонам о праве отказаться от допроса того или иного свидетеля.

Прямая речь судь Глибко: "В связи с тем, что суд удовлетворил ходатайства о большом количестве свидетелей, пожалуйста, все участники процесса... приводите свидетелей в судебный процесс. При этом напоминаю, в случае если свидетель по каким-то причинам не может прибыть, вы не лишены возможности заявить ходатайство о видеоконференции. Если свидетель не может прибыть или вы не можете его доставить, вы можете отказаться в любой момент от допроса данного свидетеля".

Детали: На заседании во вторник прокурор огласил обвинительный акт, согласно которому в 2014 году Штепа, будучи городским головой Славянска, использовала власть в нарушение присяги и действовала в интересах террористической организации, целью которой было свержение государственного строя и нарушению территориальной целостности Украины.

Ей также инкриминируется организация соцопроса по федерализации и непротиводействие захвату административных зданий. По версии обвинения, действия Штепы привели к гибели людей.

В свою очередь Штепа заявила, что не считает себя виновной. Ее позицию поддержали адвокаты.

Следующее заседание по делу назначено на 16 февраля.

Дело в отношении Штепы рассматривается с самого начала в пятый раз.

Темы: сепаратизмсуд
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