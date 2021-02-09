Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Порошенко, Яценюка и Таруту вызывают на суд по экс-мэру Славянска Штепе

Вторник, 9 февраля 2021, 15:54

Орджоникидзевский районный суд Харькова на заседании во вторник приступил к рассмотрению по сути дела экс-мэра города Славянск Донецкой области Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, заслушал обвинительный акт и определил порядок изучения доказательств.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам судьи Елена Глибко, на следующем заседании заслушают саму Штепу, а после планируется допросить свидетелей обвинения и защиты, а потом изучить письменные документы.

Штепа заявила ходатайство о вызове в суд 50 свидетелей защиты, в том числе экс-главы Донецкой облагосадминистрации Сергея Таруты, бывшего и.о. главы Администрации президента Сергей Пашинского, экс-главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко.

Суд решил допустить к допросу в судебном заседании всех свидетелей, заявленных как обвинением, так и защитой, напомнив при этом сторонам о праве отказаться от допроса того или иного свидетеля.

Прямая речь судь Глибко: "В связи с тем, что суд удовлетворил ходатайства о большом количестве свидетелей, пожалуйста, все участники процесса... приводите свидетелей в судебный процесс. При этом напоминаю, в случае если свидетель по каким-то причинам не может прибыть, вы не лишены возможности заявить ходатайство о видеоконференции. Если свидетель не может прибыть или вы не можете его доставить, вы можете отказаться в любой момент от допроса данного свидетеля".

Детали: На заседании во вторник прокурор огласил обвинительный акт, согласно которому в 2014 году Штепа, будучи городским головой Славянска, использовала власть в нарушение присяги и действовала в интересах террористической организации, целью которой было свержение государственного строя и нарушению территориальной целостности Украины.

Ей также инкриминируется организация соцопроса по федерализации и непротиводействие захвату административных зданий. По версии обвинения, действия Штепы привели к гибели людей.

В свою очередь Штепа заявила, что не считает себя виновной. Ее позицию поддержали адвокаты.

Следующее заседание по делу назначено на 16 февраля.

Дело в отношении Штепы рассматривается с самого начала в пятый раз.

Темы: сепаратизмсуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

НАБУ закрыло дело о Порошенко, Байдене, Обаме и 100 млрд долларов - адвокаты

В СБУ отреагировали на видео Нескоромного: Манипулятивное заявление

Президентский рейтинг: соперники Зеленского еще больше сократили отрыв

На Донбассе двое гражданских прорывались к боевикам, в результате стрельбы один погиб

Латвия запретила 16 российских телеканалов

таблицаУкраинцы больше всего доверяют Разумкову, после него – Зеленский: опрос

Все новости...
сепаратизм
СБУ разоблачила сепаратистов на Запорожье: агитировали за СССР
От Донецкой области до Закарпатья: СБУ разоблачила сеть подстрекателей к сепаратизму
Песков заявил, что вопрос о "присоединении" Донбасса к РФ не стоит
Последние новости
17:23
Почти 30 газсбытов снизили январский тариф до предельной цены
17:13
Минздрав готовит новый "светофор зон" для карантина
17:10
Гривня ослабла на закрытии межбанка
17:02
фото, видео"Паломница"-Марченко о чистилище "Миротворца": "Господь с нами"
16:50
Судилище на журналистками в Беларуси: в освобождении на поруки отказано
16:49
Боррель готов предложить новые санкции против РФ после провального визита в Москву
16:48
Иммунолог уточнил, как будет происходить первый этап вакцинации от COVID-19 в Украине
16:45
Комитет рекомендовал ко второму чтению законопроект о земельной децентрализации
16:31
Хакеры КНДР похитили более $300 млн долларов на ядерные программы - СМИ
16:27
В январе инфляция в годовом измерении ускорилась до 6,1% – Госстат
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!