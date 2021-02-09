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Столтенберг ответил Зеленскому, почему Украина еще не в НАТО

Вторник, 9 февраля 2021, 17:46
Столтенберг ответил Зеленскому, почему Украина еще не в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, которые приблизят ее к членству в Альянсе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе, комментируя вопрос президента Зеленского к президенту Байдену "Почему Украина еще не в НАТО?".

Столтенберг напомнил, что в 2008 году на бухарестском саммите НАТО принял решение о том, что Украина в будущем станет членом Альянса. Но он подчеркнул, что Киев должен сосредоточить усилия на проведении реформ.

"Мы поддерживаем это решение и все решения этого саммита. Но фокус сейчас должен сохраняться на реформах. И я приветствую четкий месседж премьер-министра о необходимости продолжения реформ, чтобы убедиться, что Украина имеет демократический, политический контроль над своими оборонительными институтами и вооруженными силами, продолжает борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов", - заявил Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул, что проведение реформ не только является "хорошим для Украины", но и приближает ее к членству.

Он добавил, что "не может назвать конкретной даты (вступления Украины - ред.)", но может заверить, что "мы будем поддерживать евроатлантические стремления Украины и поддерживать путь Украины к НАТО".

Столтенберг напомнил, что Украина признана "аспирантом" Альянса и союзники НАТО поддерживают усилия Украины в присоединении к блоку.

Он подчеркнул, что вопрос расширения НАТО и политики открытых дверей будет обсуждаться на саммите лидеров НАТО в этом году в Брюсселе, а также будет в центре проекта о будущем НАТО на следующее десятилетие.

"Двери НАТО остаются открытыми", - резюмировал Йенс Столтенберг.

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