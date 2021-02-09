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"Лекхим" подала заявку на регистрацию китайской вакцины в Украине

Вторник, 9 февраля 2021, 20:57
Лекхим подала заявку на регистрацию китайской вакцины в Украине

Фармкомпания АО "Лекхим" подала в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences.

Источник: "Интерфакс-Украина", "Укринформ" со ссылкой на "Медицинские закупки Украины"

Детали: Сообщается, что заявка подана 9 февраля на регистрацию для экстренного использования.

В "Медицинских закупках" сообщили, что получили письмо от компании "Лекхим", в котором речь шла о переносе первой поставки вакцины против COVID-19 на апрель.

Они переадресовали это письмо в Минздрав.

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Темы: Китайкоронавирусвакцинация
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