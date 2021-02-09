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Реформы в Украине тормозит широко распространенная коррупция – выступление Борреля

Вторник, 9 февраля 2021, 22:25
Реформы в Украине тормозит широко распространенная коррупция – выступление Борреля

В Европейском союзе считают, что в Украине процесс реформ, невзирая на заметный прогресс, продолжает тормозить широко распространенная коррупция.

Источник: выступление Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, которое от его имени в Европарламенте огласил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и которое цитирует "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Я разделяю вашу (докладчика Микаэля Галера – ред.) оценку о том, что, "несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине". Ее ключевые институты должны иметь сильное и независимое руководство и иметь возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства.

Это необходимо остановить, и для этого жизненно важно, чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым. За прошедшие годы Бюро показало свою эффективность и принесло ощутимые результаты. Борьба с коррупцией - ключевое условие макрофинансовой поддержки ЕС…

… С самого начала вмешательство России было направлено на дестабилизацию, разделение и ослабление Украины. Так что лучший ответ - оставаться единым целым и продолжать работать для процветания и стабильности, которые являются результатом разумной экономической политики.

Мы настоятельно призываем все политические фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о решимости Украины сделать свой путь реформ необратимым. Это будет одно из основных посланий, которые я передам завтра премьер-министру Шмыгалю. ЕС помогает Украине создавать правильные условия для процветания и мира. У Украины есть наша поддержка: политическая, финансовая и техническая.

Детали: Кроме того, в ЕС высказали убеждение в отношении того, что "последние события в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией показывают, что всеобъемлющая реформа судебной системы давно назрела".

Домбровскис также отметил, что в отчете сказано о том, что "от контрабанды выигрывают только преступники и олигархи".

Напомним

Темы: ЕСЕвропарламентШмыгаль
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