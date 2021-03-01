Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Впервые после инаугурации Байдена экс-президент Трамп вышел на публику

Понедельник, 1 марта 2021, 02:20

Бывший президент США Дональд Трамп впервые после ухода с Белого дома выступил на публике. Экс-президент произнес речь на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Орландо, штат Флорида.

Источник: CNN

Детали: Выступая Трамп снова заявил о своей победе на прошедших выборах и отметил: "Я даже могу решить победить их в третий раз (вероятно имея ввиду намерения баллотироваться на президентских выборах 2024 года - ред УП) Мы победим и Америка будет сильнее и сильнее, чем когда-либо прежде".

Напомним: Сенат США оправдал Дональда Трампа по его второму за год делу об импичменте, в этот раз за его за роль в нападении его сторонников на Капитолий, при штурме которого погибли 5 человек.

Импичмент Трамп поддержали 57 сенаторов, 43 были против. Для утверждения решения необходимо было 67 голосов. Трампа обвиняли в подстрекательстве к восстанию после пятидневного судебного разбирательства в том же здании, которое его сторонники разграбили 6 января.

Темы: СШАБайденТрамп


powered by lun.ua
Главное сегодня

Луценко будет вести политическое шоу на канале Порошенко

"Динамо" увеличивает отрыв от "Шахтера", выиграв во Львове

Тихановская считает, что Лукашенко уйдет уже весной

На Донбассе постоянно находится около 50 снайперов РФ – разведка

Грузинский "Велюр": СМИ пишут о праздничном ужине "Мечты" после ареста Мелии

фотоВ сторону Крыма запустили украинский флаг с посланиями

Все новости...
США
На военных США в Сирии готовят атаки - Байден
В США одобрили однодозовую вакцину от коронавируса
Facebook выплатит $650 млн пользователям за вмешательство в личные данные
Последние новости
02:20
ВидеоВпервые после инаугурации Байдена экс-президент Трамп вышел на публику
01:05
Украина 8-я в Европе по количеству новых случаев и уровню смертности от COVID-19
00:34
За неделю на востоке Украины обезвредили более 600 мин и снарядов
23:19
Луценко будет вести политическое шоу на канале Порошенко
22:46
Новости экономики: Вероятность возврата средств ПриватБанка, рейтинг Fitch
22:03
Литва может помочь Украине с доказательствами для санкций ЕС – министр
21:32
"Динамо" увеличивает отрыв от "Шахтера", выиграв во Львове
20:51
Тихановская считает, что Лукашенко уйдет уже весной
20:30
Кризис в Армении: у Пашиняна заговорили об импичменте президенту
20:12
На Донбассе постоянно находится около 50 снайперов РФ – разведка
Все новости...