Впервые после инаугурации Байдена экс-президент Трамп вышел на публику

Бывший президент США Дональд Трамп впервые после ухода с Белого дома выступил на публике. Экс-президент произнес речь на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Орландо, штат Флорида.

Источник: CNN

Детали: Выступая Трамп снова заявил о своей победе на прошедших выборах и отметил: "Я даже могу решить победить их в третий раз (вероятно имея ввиду намерения баллотироваться на президентских выборах 2024 года – ред. УП) Мы победим и Америка будет сильнее и сильнее, чем когда-либо прежде".

Напомним: Сенат США оправдал Дональда Трампа по его второму за год делу об импичменте, в этот раз за его за роль в нападении его сторонников на Капитолий, при штурме которого погибли 5 человек.

Импичмент Трамп поддержали 57 сенаторов, 43 были против. Для утверждения решения необходимо было 67 голосов. Трампа обвиняли в подстрекательстве к восстанию после пятидневного судебного разбирательства в том же здании, которое его сторонники разграбили 6 января.