Вирджиния стала 16-м штатом США, где легализуют марихуану

В штате Вирджиния приняли закон, который легализует потребление марихуаны взрослыми. Новые правила вступают в действие в 2024 году.

Источник: Голос Америки

Детали: Согласно законодательству, лица старше 21 года смогут владеть 29,5 граммами марихуаны, а также выращивать дома не более 4 кусты растения.

Кроме этого, закон ставит в приоритет выдачи лицензий на развитие бизнеса темнокожим американцам, поскольку по словам авторов, темнокожие сообщества на протяжении многих лет значительно сильнее и непропрорцийно страдали от уголовного преследования за сбыт легких наркотиков.

Справка: Другие штаты США, в которых потребление марихуаны является легальным - Калифорния, Аляска, Аризона, Южная Дакота, Колорадо, Иллинойс, Мэн, Массачусетс, Мичиган, Монтана, Невада, Нью-Джерси, Орегон, Вермонт, Вашингтон, а также Округ Колумбия .