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В феврале цена криптовалюта Bitcoin выросла на $12 000

Понедельник, 1 марта 2021, 03:28
В феврале цена криптовалюта Bitcoin выросла на $12 000

Криптовалюта Bitcoin в феврале побила свой исторический рекорд, достигнув отметки в 57 тысяч долларов. 

Источник: криптовалютная биржа Coindesk

Детали: По состоянию на 4:20 1 марта стоимость одного биткоина составляет $46 370.

Прошлый исторический максимум цены в $24 000 был зафиксирован 20 декабря. Отметку в $20 000 биткоин преодолел 16 декабря.

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Темы: валюта
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