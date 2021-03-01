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В феврале цена криптовалюта Bitcoin выросла на $12 000

Понедельник, 1 марта 2021, 04:28

Криптовалюта Bitcoin в феврале побила свой исторический рекорд, достигнув отметки в 57 тысяч долларов. 

Источник: криптовалютная биржа Coindesk

Детали: По состоянию на 4:20 1 марта стоимость одного биткоина составляет $46 370.

Прошлый исторический максимум цены в $24 000 был зафиксирован 20 декабря. Отметку в $20 000 биткоин преодолел 16 декабря.

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Темы: валюта


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