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Менее 10% населения Земли имеют антитела к COVID-19 – ВОЗ

Понедельник, 1 марта 2021, 05:08
Менее 10% населения Земли имеют антитела к COVID-19 – ВОЗ

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумь Сваминатан отмечает, что сейчас менее 10% населения Земли выработали антитела к коронавируса, а вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета.

Источник: ВОЗ

Детали: Отвечая на вопрос о том, удалось ли достичь коллективного иммунитета в больших городах, в которых коронавируса переболела значительная часть жителей, специалист обратила внимание на проводимые в мире почти 500 исследований. Их результаты, по ее словам, показали, что менее 10% мирового населения сейчас имеют антитела к COVID-19.

Прямая речь: "Конечно, в некоторых местах, особенно в городских районах с большой плотностью населения, есть территории, где 50-60% жителей подверглись заражению вирусом и имеют антитела. Однако это не означает, что весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета. Единственный путь к достижению коллективного иммунитета подобного масштаба – это вакцинация".

Темы: коронавирус
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